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Макей об упрощении визового режима с ЕС: «Надеюсь, найдём развязки оставшимся техническим вопросам и удастся в ближайшее время завершить этот процесс»
Источник материала: СТВ
О том, когда Беларусь и Евросоюз смогут упростить визовый режим, говорили в фильме
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Итоги года подведут журналисты СТВ в фильме «Наш 2019-ый» 31 декабря в 22:40.
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Макей об упрощении визового режима с ЕС: «Надеюсь, найдём развязки оставшимся техническим вопросам и удастся в ближайшее время завершить этот процесс»
О том, когда Беларусь и Евросоюз смогут упростить визовый режим, говорили в фильме «Наш 2019-ый».
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