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Макей об отношениях Беларуси и США: «Может быть, даже и в следующем году нам удастся обменяться послами»

30.12.2019 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О внешней политике Беларуси говорили в фильме «Наш 2019-ый».

Ольга Коршун, СТВ:
США. В этом году с ними значительно активизировался диалог и Беларусь сняла ограничение на количество американских дипломатов в нашей стране. Как нам расценивать этот сигнал?

Макей об отношениях Беларуси и США: «Может быть, даже и в следующем году нам удастся обменяться послами»

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Мы заинтересованы в том, чтобы развивать политические контакты, в этом году состоялись ряд визитов высокопоставленных представителей администрации президента США и Государственного департамента США в Беларусь, ряд наших визитов высокого уровня состоялся в США. Есть понимание относительно того, что этот диалог должен быть продолжен. Я думаю, может быть, даже и в следующем году нам удастся обменяться и послами. Поэтому всё идёт, скажем так, по восходящей.

Возможна ли встреча президентов Беларуси и США? Мнение Моргулиса. «Мы об этом писали и господину Кушнеру – зятю Трампа»

Итоги года подведут журналисты СТВ в фильме «Наш 2019-ый» 31 декабря в 22:40.  

 

Люди в материале: Владимир Макей
 
 
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О внешней политике Беларуси говорили в фильме «Наш 2019-ый». Ольга Коршун, СТВ:США. В этом году с ними значительно активизировался диалог и Беларусь сняла...
 
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