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Макей об отношениях Беларуси и США: «Может быть, даже и в следующем году нам удастся обменяться послами»
Источник материала: СТВ
О внешней политике Беларуси говорили в фильме
Ольга Коршун, СТВ:
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Итоги года подведут журналисты СТВ в фильме «Наш 2019-ый» 31 декабря в 22:40.
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Макей об отношениях Беларуси и США: «Может быть, даже и в следующем году нам удастся обменяться послами»
О внешней политике Беларуси говорили в фильме «Наш 2019-ый». Ольга Коршун, СТВ:США. В этом году с ними значительно активизировался диалог и Беларусь сняла...
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