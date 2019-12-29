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Визит в Минск госсекретаря США Майкла Помпео запланирован на 4 января

30.12.2019 17:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 декабря в МИД Беларуси подтвердили, что в Минск с рабочим визитом прибудет государственный секретарь США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Майкла Помпео ждут 4 января.

Предусмотрены его переговоры на высшем уровне, встреча с министром иностранных дел и другие мероприятия. Известно, что кроме Беларуси госсекретарь США в начале 2020 года посетит Украину, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Визит в Минск госсекретаря США Майкла Помпео запланирован на 4 января

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 30 декабря в МИД Беларуси подтвердили, что в Минск с рабочим визитом прибудет государственный секретарь США, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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