Визит в Минск госсекретаря США Майкла Помпео запланирован на 4 января

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 декабря в МИД Беларуси подтвердили, что в Минск с рабочим визитом прибудет государственный секретарь США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Майкла Помпео ждут 4 января.

Предусмотрены его переговоры на высшем уровне, встреча с министром иностранных дел и другие мероприятия. Известно, что кроме Беларуси госсекретарь США в начале 2020 года посетит Украину, Казахстан, Узбекистан и Кипр.



