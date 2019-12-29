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Палеонтологи нашли в Канаде самое древнее свидетельство родительской заботы
30.12.2019 17:56 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Палеонтологи нашли на острове Кейп-Бретон в Новой Шотландии древнейшее свидетельство родительской заботы, пишет
Ученые обнаружили внутри окаменелого дерева частично сохранившиеся останки варанопид в необычной позе - взрослая особь укрыла малыша своими крыльями и хвостом. По оценке ученых, возраст находки составляет порядка 305 млн лет. Предположительно, древние представители вида позвоночных устроили логово между корнями дерева.
Профессор Карлтонского университета Хиллари Мэддин сообщила, что эта находка является самым ранним свидетельством родительской заботы о новорожденном.
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АиФ-Россия Палеонтологи нашли на острове Кейп-Бретон в Новой Шотландии древнейшее свидетельство родительской...
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