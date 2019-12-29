Палеонтологи нашли в Канаде самое древнее свидетельство родительской заботы

Палеонтологи нашли на острове Кейп-Бретон в Новой Шотландии древнейшее свидетельство родительской заботы, пишет ФАН .

Ученые обнаружили внутри окаменелого дерева частично сохранившиеся останки варанопид в необычной позе - взрослая особь укрыла малыша своими крыльями и хвостом. По оценке ученых, возраст находки составляет порядка 305 млн лет. Предположительно, древние представители вида позвоночных устроили логово между корнями дерева.

Профессор Карлтонского университета Хиллари Мэддин сообщила, что эта находка является самым ранним свидетельством родительской заботы о новорожденном.