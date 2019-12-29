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Сотрудники Брестского городского отдела по ЧС устроили праздник в ТЦ «Корона»
30.12.2019 17:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уже по традиции сотрудники
Покупатели торгового объекта пройти мимо не могли: сотрудники МЧС устроили настоящий праздник для горожан, как и полагается, в Новый год, - с подарками и сюрпризами!
Работники Брестского городского отдела по ЧС подготовили множество увлекательных конкурсов с переодеванием в экипировку спасателей, скатыванием пожарных рукавов, выполнением заданий в крагах и многие другие.
Особый азарт проявили гости праздника при ответах на вопросы о том, в какой стране появились первые фейерверки, какой фейерверк стал самым огромным в истории, примечательно, что брестчане отлично знали традиции празднования Нового года в разных странах, что помогло им справиться с заданиями от сотрудников
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Уже по традиции сотрудники МЧС Бреста выбрали один из самых излюбленных горожанами торговых объектов - гипермаркет «Корона» для подведения итогов...
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