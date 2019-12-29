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Сотрудники Брестского городского отдела по ЧС устроили праздник в ТЦ «Корона»

30.12.2019 17:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уже по традиции сотрудники МЧС Бреста выбрали один из самых излюбленных горожанами торговых объектов - гипермаркет «Корона» для подведения итогов республиканской акции «Безопасный Новый год!».

Сотрудники Брестского городского отдела по ЧС устроили праздник в ТЦ «Корона»

Покупатели торгового объекта пройти мимо не могли: сотрудники МЧС устроили настоящий праздник для горожан, как и полагается, в Новый год, - с подарками и сюрпризами!

Сотрудники Брестского городского отдела по ЧС устроили праздник в ТЦ «Корона»

Работники Брестского городского отдела по ЧС подготовили множество увлекательных конкурсов с переодеванием в экипировку спасателей, скатыванием пожарных рукавов, выполнением заданий в крагах и многие другие.

Сотрудники Брестского городского отдела по ЧС устроили праздник в ТЦ «Корона»

Особый азарт проявили гости праздника при ответах на вопросы о том, в какой стране появились первые фейерверки, какой фейерверк стал самым огромным в истории, примечательно, что брестчане отлично знали традиции празднования Нового года в разных странах, что помогло им справиться с заданиями от сотрудников МЧС. Спасатели проверили горожан на знание правил безопасности на водоёмах в зимний период, а также при установке ели дома и использовании пиротехнических средств.

 
Теги: Брест
 
 
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  Уже по традиции сотрудники МЧС Бреста выбрали один из самых излюбленных горожанами торговых объектов - гипермаркет «Корона» для подведения итогов...
 
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