Дом печати не удалось продать и со второго раза: власти сбросят цену на 50%

Напомним, что начальная цена лота составляла свыше 6,9 млн рублей. Затем произошло снижение на 20% — примерно до 5,6 млн.





Минские власти решили провести еще один аукцион в феврале 2020 года. Цена составит приблизительно 3,5 млн, т. е. на 50% меньше первоначальной.





Здание выставят вместе с арендой участка площадью 0,1711 га (для обслуживания дома). Общая площадь здания — почти 3,6 тыс. кв. м. Оно считается памятником архитектуры (конструктивизм).





Дом был построен еще до войны.









Когда-то в Доме печати находились редакции многих белорусских изданий, которые позднее переехали в Дом прессы. Он находится неподалеку от старой локации.