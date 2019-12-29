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Дом печати не удалось продать и со второго раза: власти сбросят цену на 50%
Источник материала: Партизан
Легендарный минский Дом печати (пр-т Независимости, 79), который выставляли на аукцион, пока никто так и не купил.
Напомним, что начальная цена лота составляла свыше 6,9 млн рублей. Затем произошло снижение на 20% — примерно до 5,6 млн.
Минские власти решили провести еще один аукцион в феврале 2020 года. Цена составит приблизительно 3,5 млн, т. е. на 50% меньше первоначальной.
Здание выставят вместе с арендой участка площадью 0,1711 га (для обслуживания дома). Общая площадь здания — почти 3,6 тыс. кв. м. Оно считается памятником архитектуры (конструктивизм).
Дом был построен еще до войны.
Когда-то в Доме печати находились редакции многих белорусских изданий, которые позднее переехали в Дом прессы. Он находится неподалеку от старой локации.
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Легендарный минский Дом печати (пр-т Независимости, 79), который выставляли на аукцион, пока никто так и не купил.
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