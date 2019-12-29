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Белорусам разрешили обращаться в налоговую с копией паспорта
Источник материала: Tut.by
Белорусам разрешили при обращении в налоговую в некоторых случаях предоставлять копию паспорта, а не оригинал документа. Нововведение коснется некоторых административных услуг. Это предусмотрено президентским указом № 492,сообщает пресс-служба главы государства.
Президентский указ корректирует перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан.
Нововведение позволит белорусам подавать заявления в электронном и письменном виде без личного посещения налоговой.
Сейчас, к примеру, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете плательщика, нужно обращаться в налоговую с оригиналом паспорта. Оригинал также нужен и при обращении в налоговую по другим вопросам.
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Белорусам разрешили при обращении в налоговую в некоторых случаях предоставлять копию паспорта, а не оригинал документа. Нововведение коснется некоторых...
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