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Белорусам разрешили обращаться в налоговую с копией паспорта

30.12.2019 18:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусам разрешили при обращении в налоговую в некоторых случаях предоставлять копию паспорта, а не оригинал документа. Нововведение коснется некоторых административных услуг. Это предусмотрено президентским указом № 492,сообщает пресс-служба главы государства.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Президентский указ корректирует перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан.

Нововведение позволит белорусам подавать заявления в электронном и письменном виде без личного посещения налоговой.

Сейчас, к примеру, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете плательщика, нужно обращаться в налоговую с оригиналом паспорта. Оригинал также нужен и при обращении в налоговую по другим вопросам.

 
 
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Белорусам разрешили при обращении в налоговую в некоторых случаях предоставлять копию паспорта, а не оригинал документа. Нововведение коснется некоторых...
 
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