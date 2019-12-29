|
В Минске прошёл семинар для начинающих судей по теннису
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Учиться, учиться и еще раз учиться. 27 и 28 декабря на базе Белорусского государственного университета физической культуры прошел семинар для начинающих судей по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В частности – линейных арбитров и рефери на вышке. В программе значились лекционные занятия, обсуждения, практическая работа в группах и на корте. По завершению семинара все условные студенты прошли письменное тестирование. Организатором экспресс- курсов является «Национальная школа судей».
Андрей Ахрамейко, руководитель курсов:
С такой подготовкой не за горами то время, когда мы увидим белорусских судей на турнирах серии Большого шлема.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Учиться, учиться и еще раз учиться. 27 и 28 декабря на базе Белорусского государственного университета физической культуры прошел семинар для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)