В подвалах ОРДЛО еще остаются около 300 украинцев

Укринформ . Об этом во время пресс-конференции в аэропорту "Борисполь" сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, передает





"У нас на сегодня есть действительное подтверждение об около сотни человек, которые имеют документы — их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи (для содержащихся, - ред.) и выдает соответствующие справки ... Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов ... Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по 300 людям мы будем вести переговоры", - сказала она.









Она заявила, что из 300 человек, которые остаются в заключении боевиков, по меньшей мере 100 человек "подтвержденные" и у них есть документы. Еще около 200 находятся в руках оккупантов "без документов".





Напомним: ранее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина будет продолжать обсуждения по поводу обмена по формуле "всех на всех" на следующих раундах в нормандском формате.