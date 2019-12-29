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Жодинский лесоруб признался в убийстве 50-летнего знакомого

30.12.2019 18:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Жодинский лесоруб признался в убийстве 50-летнего знакомого
Следственный комитет РБ

Правоохранители вышли на 42-летнего подозреваемого, который работает лесорубом. Мужчина ранее не был судим. В ходе допроса он дал признательные показания о совершенном преступлении. 

Выяснилось, 18 декабря в лесополосе между мужчинами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В результате ссоры 42-летний житель Жодино нанес знакому множественные удары ножом, сообщили в Следственном комитете. От полученных повреждений тот скончался.

Мужчине предъявлено обвинение, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Жодинский лесоруб признался в убийстве 50-летнего знакомого
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24 декабря текущего года в лесополосе на окраине Жодино было обнаружено тело 50-летнего местного жителя с колото-резаными ранами.
 
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