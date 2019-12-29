Жодинский лесоруб признался в убийстве 50-летнего знакомого

Источник материала: Аргументы и факты

Правоохранители вышли на 42-летнего подозреваемого, который работает лесорубом. Мужчина ранее не был судим. В ходе допроса он дал признательные показания о совершенном преступлении.

Выяснилось, 18 декабря в лесополосе между мужчинами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В результате ссоры 42-летний житель Жодино нанес знакому множественные удары ножом, сообщили в Следственном комитете. От полученных повреждений тот скончался.