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Астронавтка NASA опубликовала снимок Эвереста из космоса

30.12.2019 18:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Астронавт NASA Кристина Кох, которая на данный момент находится на борту Международной комической станции, на своей странице в Twitter опубликовала новый снимок, сделанный в космосе.

На этот раз в нем оказалась гора Эверест, пишет DT.ua.

"Наконец нашла Эверест через иллюминатор. А вы сможете?", - Кох написала в подписи к фото.


© twitter.com/Astro_Christina

Эверест – это высочайшая вершина Земли, ее высота составляет 8848 метров над уровнем моря. Она находится в Гималаях в хребте Махалангур-Химал, по которому проходит граница Непала и Тибетского автономного района (Китай).
 
 
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Астронавт NASA Кристина Кох, которая на данный момент находится на борту Международной комической станции, на своей странице в Twitter опубликовала новый снимок,...
 
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