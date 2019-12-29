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Теперь точно. Движение через мост вблизи ССК закроют 3 января
30.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Сегодня в Слуцком райисполкоме состоялось заседание, на котором было принято решение: движение через путепровод на 6-м км автодороги Слуцк-Погост будет перекрыто с пятницы, 3 января. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в ОГАИ Слуцкого РОВД.
Расписание движения общественного транспорта станет известно в ближайшее время.
Напомним, путепровод возле Сельского строительного комбината
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Сегодня в Слуцком райисполкоме состоялось заседание, на котором было принято решение: движение через путепровод на 6-м км автодороги Слуцк-Погост будет перекрыто с...
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