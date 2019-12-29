Теперь точно. Движение через мост вблизи ССК закроют 3 января

Источник материала: Слуцк Город





Сегодня в Слуцком райисполкоме состоялось заседание, на котором было принято решение: движение через путепровод на 6-м км автодороги Слуцк-Погост будет перекрыто с пятницы, 3 января. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в ОГАИ Слуцкого РОВД.

Расписание движения общественного транспорта станет известно в ближайшее время.

Напомним, путепровод возле Сельского строительного комбината был построен в 1973 году. Сегодня ему требуется капитальный ремонт - сооружение будут полностью разбирать и расширять дорогу в обе стороны. На работы отведено полгода.



Slutsk-Gorod.by