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Антирекорд! Минское «Динамо» впервые в истории проиграло 12 матчей подряд

30.12.2019 18:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» проиграло дома рижским одноклубникам со счетом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

Это поражение стало для «зубров» 12-м подряд, что является антирекордом клуба.

До этого минчане проигрывали по 11 раз при Горди Дуайере год назад и Крэйге Вудкрофте ранее в этом сезоне.


Рижане открыли счет за три секунды до первой сирены. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В первом периоде обе команды могли выйти вперед. За рижан хорошо действовал в воротах Салак, а минчан один раз спасла штанга. И все-таки за три секунды до первой сирены отличился Мамчицс.

Минчане имели шансы забросить ответную шайбу, которые возросли после травмы основного вратаря Александра Салака и выхода на площадку 19-летнего Яниса Вориса. Увы, забросить не удалось и ему. Лучший момент имел Иван Дроздов, не реализовавший практически буллитный выход.

В третьем периоде Райан Спунер, казалось, поразил ворота соперника, но бросок был нанесен коньком. В итоге отыграться не удалось. Более того, на 54-й минуте после ошибки Спунера Картер Эштон забросил еще одну шайбу.

«Динамо Минск»: Тэйлор (Карнаухов); Морроу — Знахаренко, Павлович (А) — Демков — Когалев; Граньяни (А) — Ерёменко, Мартынов — Спунер — Принс; Евенко — Готовец, Костицын (К) — Паре — Стефанович; Денисов — Аносов, Дадонов — Китаров — Дроздов.

«Динамо Рига»: Салак (Ворис); Сотниекс — Дялога, Дарзиньш — Гиллиес — Слепец; Алишаускас — Бартулис, Мейя — Протапович — Сетдиков; Маршал — Мамчицс, Эштон — Батнья — Гегерис; Берглунд — Трасташенковс, Редлихс — Джериньш — Липсбергс.

Отметим, что перед этим матчем рижане проиграли девять матчей подряд и занимали последнее место в лиге, но после этой виктории обогнали минское «Динамо».

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.

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Что: домашние матчи хоккейного «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Когда: сентябрь-2019, февраль-2020

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 4 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» проиграло дома рижским одноклубникам со счетом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).
 
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