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Артем Милевский в образе Деда Мороза раздавал подарки в Киеве

30.12.2019 18:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий брестского «Динамо» примерил необычный образ.

Нападающий брестского "Динамо", в прошлом защищавший цвета "Динамо" киевского и сборной Украины, Артем Милевский под Новый год примерил необычный образ, немного прокачал киевских болельщиков и приготовил для них подарки, передает pressball.by.

На прошлой неделе Милевский запустил свой канал на YouTube. В первом выпуске экс-форвард Динамо вместе с Александром Алиевым тусили по ночному Киеву.
 
 
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Нападающий брестского «Динамо» примерил необычный образ.
 
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