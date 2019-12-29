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Нашли решение. Дальнобойщикам выдадут разовые «дозволы» для поездок в Польшу

30.12.2019 19:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Как нам ездить с 1 января без «дозволов?», — этот вопрос несколько сотен автомобильных грузоперевозчиков почти два месяца задавали Минтрансу. Ответ чиновников про «освоение новых направлений» вместо Польши их не устраивал. С недовольными дальнобойщиками всю прошлую неделю встречались и общались в областных центрах и столице представители транспортного ведомства. Сегодня Минтранс по результатам этих переговоров принял решение: на первый квартал 2020 года выдавать некоторым перевозчикам разовые «дозволы».


В чем проблема?

Напомним, некоторым небольшим автомобильным международным грузоперевозчикам не дали на первый квартал 2020 года польские «дозволы» — разрешения на проезд по территории иностранного государства, а без них в Польшу дальнобойщиков не пустят.

Сколько «дозволов» выделить Беларуси, решает Министерство инфраструктуры Польши, но выделяют их мало — на всех желающих не хватает. Поэтому дефицитные разрешения на 2020 год Минтранс Беларуси решил распределять по Инструкции, которая вступила в силу 2 февраля 2019 года. При этом используется специальная формула, в которую вносятся определенные данные конкретного перевозчика: выручка, количество автомобилей.

В ноябре результаты распределения «дозволов» дошли до перевозчиков. Но порадовали они не всех: многим мелким фирмам и ипэшникам их не дали вообще, кому-то дали, но не в том количестве, в котором им требуется для нормального функционирования. Из-за этого дальнобойщики подняли шум: в Бресте организовали забастовку на трассе М1, большая группа перевозчиков прорвалась в Минтранс и вынудили выйти к ним на переговоры чиновников.

На незапланированной встрече в Минтрансе первый замминистра Алексей Ляхнович предложил дальнобойщикам собраться всем вместе, чтобы «услышать мнение [о распределении «дозволов"] тех 97%, которые дают эффективность в 5,8 раза выше». И если более 50% перевозчиков проголосует за отмену распределения, «то будем смотреть».

Как прошли встречи

Минтранс организовал встречи, но проводились они не на одной площадке, как это предполагалось, а в каждом областном центре и Минске. Это дальнобойщикам не понравилось, по их мнению, их «специально разделяют на части, чтобы легче было сломать». Тем не менее, перевозчики решили собрания не игнорировать и посетили их. На встречи от Минтранса ездили первый замминистра Алексей Ляхнович и начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Сергей Дубина.


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Однако, самого важного, что ожидали дальнобойщики не было: голосования за отмену распределения разрешений. Но перевозчикам дали возможность рассказать с трибуны о своих недовольствах. По сути, проблема большинства выступающих сводится к одному: для мелких перевозчиков формула, по которой распределяют «дозволы» — несправедливая и неработающая, по ней «богатые будут богатеть, а бедные — разорятся».

Но еще были озвучены и некоторые нюансы, которые, по мнению дальнобоев, в Минтрансе не брали в расчет, когда распределяли «дозволы». Например, перевозчики, которые работают на маленьких грузовиках не могут показать такую же выручку, как автопоезда, а формула это не учитывает. В стороне остались интересы и многих других перевозчиков: работающих на газовых цистернах, открытых площадках, «сезонников», которые привозят сезонный товар с ноября по май, тех, кто занимается «критическим импортом» — товаром, которые у нас в стране не производят, например, традиционный фрукт к новогоднему столу — мандарины.


— Мои рефрижераторы около полугода ездят в Польшу, остальное время — летом и осенью, я работаю на другие рынки, на авто под тентом, на это время нам не нужны польские «дозволы». Но Минтранс создал условия, что если я не буду ездить в Польшу, нарабатывать экспорт, то разрешений на четвертый квартал уже не получу, — говорит столичный перевозчик Виталий.

— Мы в основном ездим в Россию, нам нужны разрешения этой страны. Однако, выдали нашей фирме их очень мало, но зато дали польские «дозволы», а они нам не нужны в таком количестве. Хотели поменять их на российские, обращались несколько раз в Минтранс — эту проблему решить они не могут, отвечают, мол, все разрешения уже распределены, как мы заберем у кого-то «Россию», — озвучила еще одну проблему Наталья, представитель фирмы из Минска.


Перевозчики отметили, что обновленная Инструкция, по которой распределяли «дозволы», вступила в силу позже даты, до которой дальнобойщики подавали свои данные в Минтранс.

— В итоге получилось, что люди просили 100 разрешений — больше им не надо, а формула насчитывала, например, 130 разрешений, а кому-то вообще ничего не досталось, — говорит директор брестской компании Виталий. — Минтрансу стоит признать, что в произошедшем не надо винить только Польшу, мол, дали мало «дозволов», в системе распределения есть серьезные недоработки. «Дозволов» хватит всем, если правильно учитывать все нюансы по перевозкам, и надо их не делить, а выдавать.


Некоторые замечания, озвученные перевозчиками представители Минтранса записывали, и отмечали присутствующим, что будут над ними работать. Однако, дальнобойщики не очень-то надеются на хорошие прогнозы для своего бизнеса, а поэтому решили стучаться в другие двери: за помощью они обратились к президенту Лукашенко.

Минтранс даст разовые «дозволы» перевозчикам. Но не всем

Сегодня в Минтрансе заседала комиссия по распределению, выдаче разрешений и контролю за их использованием — обсуждали вопрос выдачи польских «дозволов».

Было принято решение разово выдать «двусторонние/транзитные» разрешения Польши на 2020 год автомобильным перевозчикам в размере 50 процентов от количества грузовых автомобилей (по состоянию на 30.09.2019 года), которые используются для международных автоперевозок грузов. Но для получения таких разрешений есть условие: обеспеченность «двусторонними и транзитными» и «транзитными» разрешениями Польши образца 2020 года у перевозчика на первый квартал 2020 года — меньше 0,5 штук на один грузовик.

Например, если на фирме четыре грузовика которые ездят в международные рейсы, а по Инструкции ему распределили на первый квартал два «дозвола» — то разовые разрешения ему не положены. А если у перевозчика те же четыре грузовика, а «дозвол» один — то разовое разрешение ему выдадут.

— Но это касается разовой выдачи разрешений только в первом квартале следующего года, они будут действительны в течение всего 2020 года. За их получением перевозчики могут обращаться в Транспортную инспекцию, — сообщил AUTO.TUT.BY первый замминистра Алексей Ляхнович.


Также, с учетом поступивших предложений от перевозчиков, Минтранс проработает с заинтересованными госорганами и другие возникшие на встречах вопросы.

Польша: По «дозволам» будем анализировать работу за полгода и решать

В ответ на запрос AUTO.TUT.BY из Министерства инфраструктуры Польши сообщили, что польско-белорусское сотрудничество в области автомобильного транспорта основано на межправительственном соглашении 1992 года. Разрешения на проезд ежегодно согласовываются Объединенным комитетом, назначенным по контракту, в его состав входят представители администрации и перевозчики обеих сторон.

Польская сторона отметила, что среди крупнейших партнеров за пределами ЕС (Российская Федерация, Беларусь и Украина) существует дисбаланс в транспорте в пользу перевозчиков другой стороны. Поэтому обмен квот с российской стороной и украинской стороной был сокращен. Что касается Беларуси, то квота на 2019 год была уменьшена всего на 4000 разрешений по сравнению с 2018 годом: с 203 000 до 199 000.

Квота для обеих сторон включает в себя:

  • 170 000 двусторонних / транзитных разрешений;
  • 22 000 разрешений на транзит;
  • 7000 разрешений на перевозку в / из третьих стран.

Эта квота также применяется в качестве предварительной на 2020 год. Было решено, что на основе анализа первой половины 2020 года обе стороны определят необходимость получения разрешений на следующий год.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сегодня Минтранс по результатам многочисленных переговоров принял решение: на первый квартал 2020 года выдавать некоторым перевозчикам разовые «дозволы».
 
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