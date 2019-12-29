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Новости экономики за 30.12.2019

30.12.2019 18:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские нефтяники приступают к разработке нового лицензионного участка в России,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отвязать транспортный налог от техосмотра могут в Беларуси в начале 2020 года

Нефтяная компания выиграла тендер на право пользования недрами на Южно-Тыдэоттинском лицензионном участке, площадью почти 500 кв.км. Специалисты займутся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья.

Новости экономики за 30.12.2019

В белорусской истории компании «Янгпур» такое приобретение первое. Это абсолютно новый актив. Сейчас проходит поисково-оценочный этап геологоразведочных работ. Освоение нового промысла позволит существенно нарастить объемы добычи углеводородного сырья.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСПРЕДЕЛИЛО КВОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЯ

В новом году в Беларуси выпустят 107 млн литров водки и ликероводочных изделий. Квота уменьшена почти на 1 млн в сравнении с 2019 годом. Самую большую долю получил концерн «Белгоспищепром». Его предприятия смогут выпустить 64,5 млн литров данной продукции.

Новости экономики за 30.12.2019

Почти 16 миллионов литров произведут в Минске, 17 – в Минской области. Квота на производство фруктово-ягодных вин – почти 47 миллионов. Также выделена квота в 41 млн литров на производство виноградных вин, 19 млн литров – «Советского шампанского» и других игристых вин.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ ПРЕЗЕНТУЮТ ПО ВСЕМУ МИРУ

Новости экономики за 30.12.2019

Туристический потенциал Беларуси в 2020 году презентуют на выставках в Нью-Йорке, Дубае и Лондоне. Всего – 17 международных туристических выставок.

Новости экономики за 30.12.2019

Беларусь на них будет представлена единым национальным стендом. В январе намечены выставки в Хельсинки, Мадриде, Нью-Йорке. В феврале возможности белорусского туризма продемонстрируют в Тель-Авиве и Таллине, а в марте экспозиция переместится в Берлин и Москву. Завершит год турвыставок форум в Барселоне. Помимо этого планируются семинары и презентации туристического потенциала Беларуси в России, Литве, Латвии, Эстонии, Сербии, Украине, Польше.

ТОП-5 МЕСТ, КУДА ЛЕТЯТ БЕЛОРУСЫ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

На последний понедельник уходящего, 2019 года пришлось 27% всех купленных билетов. Почти треть! Авиапассажирам пришлось быть готовыми, как к пробкам на подъездах к аэропорту, так и к очередям в терминале.

Новости экономики за 30.12.2019

В топ-5 самых популярных направлений на новогодних праздниках стали Москва (средняя цена – 154 руб. за билет туда-обратно), Тбилиси, Киев, Ереван и Петербург. Самым роскошным бронированием 30 декабря стал перелет семьи из трех человек на Бали за 6800 рублей в обе стороны.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские нефтяники приступают к разработке нового лицензионного участка в России,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отвязать...
 
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