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Отвязать транспортный налог от техосмотра могут в Беларуси в начале 2020 года

30.12.2019 19:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Окончательное решение о возможности отвязки в Беларуси транспортного налога от процедуры техосмотра автомобилей возможно будет принято в начале 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 2014 года госпошлину, которую также называют транспортным налогом, автовладельцы должны уплачивать во время прохождения техосмотра. Автовладельцы попросту избегали всеми правдами и неправдами прохождение этой процедуры.

Отвязать транспортный налог от техосмотра могут в Беларуси в начале 2020 года

Так, Минфин подготовил проект указа Президента об изменении системы уплаты этой госпошлины. Предполагается, что вноситься она будет по заявительному принципу, исходя из планируемого периода участия авто в дорожном движении.

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Так, если автовладелец не будет ездить в зимний период, то плата вноситься не будет, а для тех, кто катается круглогодично, к ставкам платы будет применяться понижающий коэффициент.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Окончательное решение о возможности отвязки в Беларуси транспортного налога от процедуры техосмотра автомобилей возможно будет принято в...
 
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