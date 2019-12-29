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Отвязать транспортный налог от техосмотра могут в Беларуси в начале 2020 года
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Окончательное решение о возможности отвязки в Беларуси транспортного налога от процедуры техосмотра автомобилей возможно будет принято в начале 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 2014 года госпошлину, которую также называют транспортным налогом, автовладельцы должны уплачивать во время прохождения техосмотра. Автовладельцы попросту избегали всеми правдами и неправдами прохождение этой процедуры.
Так, Минфин подготовил проект указа Президента об изменении системы уплаты этой госпошлины. Предполагается, что вноситься она будет по заявительному принципу, исходя из планируемого периода участия авто в дорожном движении.
Так, если автовладелец не будет ездить в зимний период, то плата вноситься не будет, а для тех, кто катается круглогодично, к ставкам платы будет применяться понижающий коэффициент.
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Новости Беларуси. Окончательное решение о возможности отвязки в Беларуси транспортного налога от процедуры техосмотра автомобилей возможно будет принято в...
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