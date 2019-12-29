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Подарки для души в Дом самостоятельного семейного проживания

30.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Помните, как 1 октября 2018 года в агрогородке Центральная Ивьевского района состоялось открытие Дома самостоятельного совместного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (ДССП)?

Подарки для души в Дом самостоятельного семейного проживания

Подарки для души в Дом самостоятельного семейного проживания

С тех пор  создаются в нем  благоприятные условия проживания и жизнедеятельности нетрудоспособного человека, внедряются разнообразные формы поддержки населения. Как говорится, мечтайте, ставьте перед собой цели, а мы всегда вам в помощь.

В город и деревню, агрогородок и поселок незаметно приходит праздник. Вот и в агрогородок Центральная заглянул накануне Нового года, будто охапку счастья бросил у дверей.

И запахло в доме ванилью, елкой и мандаринами. 

Взрослые люди мечтают о чуде не меньше детей, поэтому зимняя сказка пришла в гости к постояльцам Дома самостоятельного совместного проживания.

Под звуки музыки счастливого Нового года в исполнении артистов отдела культурно-массовой и просветительной работы агрогородка Липнишки гости и хозяева  собрались в главном большом зале. 

Все притихли в ожидании сюрпризов.

С пожеланиями добра и благости от имени председателя Ивьевского районного исполнительного комитета Александра Ивановича Булака и от себя лично как от председателя Ивьевского районного Совета депутатов выступил Александр Александрович Хвасько. 

Также он привез сладкие подарки. Какие? Такие, что для души,  радости, красоты и тепла. «Кто берет – наполняет ладони. Кто отдает – наполняет сердце».

По завершении концерта наверняка  состоялось дружеское чаепитие.

Благодарим организаторов чудесного праздника и поздравляем всех с наступающим Новым годом!

 

И. Холяво.

Фото С. Зенкевича.

 
 
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Помните, как 1 октября 2018 года в агрогородке Центральная Ивьевского района состоялось открытие Дома самостоятельного совместного проживания для граждан...
 
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