Источник материала: Новости Волковыска

⚡ В Беларуси завершили расследование дела об организации договорных матчей в футболе.

Известно о 28 эпизодах противоправной деятельности: 16 фактов подкупа спортсменов и 12 фактов мошенничества, которые обычно связаны с букмекерскими ставками.

Обвинения предъявлены по фактам передачи взяток футболистам команд «Орша», «Химик», «Нафтан», «Лида», «Неман-Агро» и «Гомель», за обеспечение заранее оговоренных исходов ряда матчей.

Также, лицам, обвиняемым в подкупе спортсменов, предъявлено обвинение по факту передачи денег волейболистам команды «Коммунальник-Могилев». Они должны были обеспечить нужный результат одной из игр чемпионата Беларуси по волейболу.

Материалы дела готовятся для передачи в прокуратуру. Беларусской федерации футбола подготовлен документ из СК с указанием обстоятельств противоправных действий, назовут всех обвиняемых, а также причины и условия, способствующие совершению преступлений, сообщает Следственного комитет.

Напомним, что в 2017 году были осуждены за «договорняки» в белфутболе 15 человек из России, Украины и Беларуси. Они получили штрафы или ограничение свободы. Белорусская федерация футбола этих людей дисквалифицировала пожизненно.