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Белорус попал в лидеры «белых хакеров» от Facebook

30.12.2019 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минчанин входит в «зал славы» Google, посвященный людям, которые нашли ценные уязвимости.

Минский багхантер Дмитрий Лукьяненко попал в лидеры «белых хакеров» от Facebook и занял второе место, причем в прошлом году был на первом. Компания составляет список на основе отчетов об уязвимостях за этот год.

Этичный, или белый хакер – это специалист по компьютерной безопасности. Он проверяет безопасность компьютерных систем. От черных хакеров белые отличаются тем, что ищут уязвимости на добровольной основе или за плату; их цель – помочь разработчикам сделать их продукт более защищенным и безопасным.


При помощи своего рейтинга «белых хакеров» команда Facebook выражает благодарность людям, которые «ответственно подошли к раскрытию информации» об уязвимостях в системе безопасности Facebook и приложений компании, пишет tut.by.По итогам года отметили 199 человек, и минский разработчик Дмитрий Лукьяненко занял второе место.

В интервью белорусским СМИ Лукьяненко рассказывал, что постоянно находит «дыры» в безопасности популярных приложений и получает за это вознаграждения. Тогда он отметил, что самая крупная награда составила 15 тысяч долларов – ее присудил Facebook за нахождение проблемы в приложении Messenger.
 
 
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Минчанин входит в «зал славы» Google, посвященный людям, которые нашли ценные уязвимости.
 
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