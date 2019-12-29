ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко пригласил Касым-Жомарта Токаева совершить визит в Минск

30.12.2019 19:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 декабря состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Александра Лукашенко за октябрьский официальный визит, отметив его значимость для Казахстана и развития двусторонних отношений. 

Александр Лукашенко пригласил Касым-Жомарта Токаева совершить визит в Минск

Он также высказал слова благодарности за соболезнования, направленные в связи с авиакатастрофой, подчеркнув, что в Казахстане знают и чувствуют братский белорусский народ всегда рядом в трудную минуту.

«Это был прерванный взлёт». Что говорит очевидец крушения самолёта в Казахстане

Александр Лукашенко пригласил Касым-Жомарта Токаева совершить официальный визит в Минск. В целом главы государств отметили высокую результативность двусторонних контактов и динамику развития многопланового сотрудничества, выразили надежду на продолжение плодотворного взаимодействия в 2020-м и обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 30 декабря состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Касым-Жомарт Токаев...
 
Новости дня
Новости разные
 
Cуд над Владимиром Некляевым перенесли на 10 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика