"Подарок" на Новы год: Лукашенко подписал указ о повышении тарифов на коммуналку

"Жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг повысятся в пределах $5", - отмечается в сообщении пресс-службы.





В соответствии с указом, тарифы будут повышаться в два этапа. С 1 января (суммарно на $3,5) поднимутся тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капитальному ремонту, обращению с твердыми коммунальными отходами, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.









С 1 июня, после завершения отопительного сезона, увеличится тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения (на $1,5). Тарифы на техническое обслуживание жилых домов и запорно-переговорных устройств сохраняются на уровне 2019 года.





В пресс-службе также напомнили, что субсидии на оплату услуг ЖКХ полагаются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% в сельской местности. За январь-октябрь 2019 года безналичные жилищные субсидии получили 21,6 тыс. семей на сумму более Br1,1 млн.



