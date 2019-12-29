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Cуд над Владимиром Некляевым перенесли на 10 января

30.12.2019 19:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Cегодня в 14:30 начался суд над поэтом Владимиром Некляевым за акцию в защиту независимости Беларуси, сообщает ПЦ «Весна».

Оппозиционного политика пришли поддержать в суд активисты «Народнай Грамады», Николай Статкевич c cупругой Мариной Адамович. Владимир Некляев объявил об отводе судьи. После перерыва было решено перенести суд на 10 января.

Напомним, за акции в защиту независимости уже арестованы активисты «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель, Максим Винярский и Леонид Кулаков, лидер «Молодого Фронта» Денис Урбанович и один из лидеров БХД Павел Северинец.
 
 
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Cегодня в 14:30 начался суд над поэтом Владимиром Некляевым за акцию в защиту независимости Беларуси, сообщает ПЦ «Весна».
 
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