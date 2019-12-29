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Фабрика праздника: как в Беларуси создают елочные украшения
30.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси существует только одна фабрика по производству новогодних игрушек. И появилась она благодаря хобби ее руководителя. Как удалось возродить производство елочных игрушек, как выглядит эксклюзивный сувенир и есть ли в этом бизнесе риски? Об этом расскажем прямо сейчас.
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Вот уже почти пять лет компания радует своей продукцией жителей Беларуси и Содружества.
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