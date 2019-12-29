Фабрика праздника: как в Беларуси создают елочные украшения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси существует только одна фабрика по производству новогодних игрушек. И появилась она благодаря хобби ее руководителя. Как удалось возродить производство елочных игрушек, как выглядит эксклюзивный сувенир и есть ли в этом бизнесе риски? Об этом расскажем прямо сейчас.