Болезнь актрисы, потеря детей и развод. Трагическая история любви Вивьен Ли и Лоуренса Оливье

Источник материала: СТВ

История любви Вивьен Ли и Лоуренса Оливье является по-настоящему голливудской – полной страсти, романтики, предательства и разбитых сердец. Несмотря на все трудности пары и постоянные срывы Ли, опубликованные любовные письма пары раскрывают подробности, помогающие воссоздать полную картину их отношений.

Впервые об этих письмах стало известно на аукционе Sotheby's, который состоялся 26 сентября 2017 года. На нем был продан архив из поместья Вивьен Ли с вырезками из фотоальбомов, дневник Ли и письма. В архив также входят переписки с известными людьми того времени: с Томасом Элиотом, Мэрилин Монро, Уинстоном Черчиллем и Елизаветой II.



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1935: Дебют Ли на большой сцене

Первым шагом к славе Вивьен Ли стала ее роль Генриетты в спектакле «Маска добродетели» в 1935 году. После этой роли актриса получила ряд кинопредложений, благодаря которым она стала одной из самых известных звезд Голливуда.

По информации из книги «Вивьен: Жизнь Вивьен Ли», написанной Александром Уолкером, впервые Вивьен Ли выступила на сцене в возрасте трех лет в составе любительской театральной группы ее матери. Со временем у девушки проснулся интерес к актерскому мастерству. Вивьен вышла замуж за адвоката Герберта Ли Холмана, который пренебрежительно относился к театру. Порицание Гербертом ее актерской деятельности было одной из причин разлада в браке.

1936: Первая встреча Ли и Оливье

Вивьен Ли и Лоуренс Оливье впервые встретились после одного из выступлений актрисы в спектакле «Маска добродетели» в Лондоне в 1936 году. На тот момент Оливье было 28 лет, он зашел лично поздравить восходящую звезду и похвалить ее актерскую игру. Несмотря на то, что они оба на тот момент состояли в браке, после первой же встречи у них появился интерес друг к другу. В биографии актрисы сказано о том, что Ли после первой же встречи с Оливье сказала своей подруге, что Лоуренс – это «тот самый мужчина, за которого она однажды выйдет замуж».



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1937: Начало романа

Ли была очарована обаянием и харизмой Оливье, который признавался, что его предыдущий брак был основан не столько на чувствах, сколько из-за страха Лоуренса, что он не сможет построить отношения ни с кем лучше.

«Я не мог устоять перед Вивьен. Никакой мужчина не смог бы», – заявил Оливье в одном из интервью. «Я ненавидел себя за измену жене. Я изменял и раньше, но в этот раз все было по-другому. Это была измена по любви. Любовь, которую я не искал, она сама нашла меня». Через год после первой встречи Ли и Оливье сыграли роль пару в фильме «Пламя над Англией». Пара начала больше времени проводить вместе как на съемочной площадке, так и вне ее, все больше сближаясь и начав тайно встречаться.

1938: Первые симптомы заболевания Вивьен Ли

Этот год был крайне важным как для Оливье, так и для Ли, поскольку они были заняты своей актерской карьерой. Когда Оливье поступило предложение сыграть Хитклиффа в «Грозовом перевале», он уехал, оставив Ли в Англии.

У актрисы начали проявляться первые симптомы психологического заболевания, которое ей было суждено пронести через всю жизнь. В те годы людям с биполярным расстройством не назначался курс терапии, поэтому актрисе не была оказана своевременная медицинская помощь.

Во время съемок «Янки в Оксфорде», Ли страдала от частого перепада настроения, заработав репутацию безрассудного человека, с которым сложно работать на одной съемочной площадке. Но актрисе все равно была предложена роль второго плана в «Грозовом перевале». Правда она отклонила предложение, расстраиваясь из-за того, что ей не была предложена главная роль.

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1939: «Унесенные ветром»

Добившись успеха, Оливье воспользовался своими связями, порекомендовав Ли на роль Cкарлетт О’Хары в «Унесенных ветром». Ей была предложена роль, на которую она с радостью согласилась, отправившись в Лос-Анджелес на съемки.

Актриса плохо уживалась со своими коллегами – частые перемены настроения не способствовали плодотворной работе. Ли часто писала Оливье, который был на тот момент на съемках в Нью-Йорке, упоминая эти и другие трудности.

Вивьен Ли переживала, что фильм будет неудачным, а роль Скарлетт станет гвоздем в крышке гроба ее карьеры. В ответ, Оливье посоветовал Ли больше верить в себя. «Ты должна проявить себя лучшим образом, чтобы преуспеть в фильмах, а успех очень важен для твоей самооценки. Боюсь, что ты можешь скатиться в скуку. Для меня – никогда, но ты можешь наскучить самой себе, а затем и всем остальным». Похоже, что именно эти письма Оливье придали сил Ли, а роль принесла ей большой успех.

1940: Бракосочетание Оливье и Ли

Ли стала первой британкой, выигравшей Оскар в номинации «Лучшая актриса». А еще оба возлюбленных смогли добиться развода со бывшими. Правда не смогли получить попечительство над своими детьми, но узаконими собственные отношения. Именно до этого момента Ли и Оливье были вынуждены держать свои отношения в тайне. Вот что на этот счет писал Лоуренс: «Наши отношения хороший повод для скандала, поэтому нам стоит быть настолько малозаметными, насколько это возможно».

Свадьба Оливье и Ли состоялась в Калифорнии 31 августа 1940 года.

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1941: Критика отношений

После выхода совместных фильмов «Двадцать один день» (1940), «Леди Гамильтон» (1941) и выступления на бродвейской сцене в постановке «Ромео и Джульетта» на пару обрушился шквал критики.

В одной из статей издания Time отмечалось бедное исполнение пьесы на Бродвее и была указана связь между их отношениями и ролями на сцене. «Ромео и Джульетта» стал крупной финансовой неудачей для пары, которая вложила десятки тысяч долларов собственных сбережений в проект.

1944: Возвращение в Англию и болезнь

В Англии пара помогала людям, ведущим боевые действия. Оливье отправился поддержать ВМС, а Ли отправилась в турне по Северной Африке. После турне у актрисы начали появляться приступы кашля, постоянная лихорадка – у Вивьен был диагностирован туберкулез. Ли была госпитализирована на несколько недель, в течение которых Оливье не переставал слать ей письма. «Прошу, мой ангел, напиши все, что тебе сказали врачи, попроси их прислать мне результаты обследования. Ты – единственный человек на свете, который может заставить такого эгоиста, как я, полюбить кого-то сильнее, чем самого себя».



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1944-1945. Выкидыш и нервный срыв

Несмотря на советы взять перерыв, Ли продолжила сниматься в картинах и во время съемок обнаружила, что беременна. Произошел выкидыш, по слухам, из-за того, что она поскользнулась.

После этого Ли находилась в глубокой депрессии, периодически случалась истерика. Это были лишь первые из нервных срывов, последующих далее. Как правило, Ли не могла вспомнить того, что происходило во время срывов, но чувствовала себя виноватой, когда ей напоминали о том, что она наговорила. Взяв перерыв от съемок, актриса не могла полностью поправиться, чтобы вернуться к роли Клеопатры. Этот период знаменует собой спад в карьере Ли.

1947: Переломный момент

В это же время карьера Оливье шла лишь вверх. Он отправился в турне с театральным представлением «Генрих IV» и «Эдип». Все еще не в состоянии вернуться к работе, Ли сопровождала его в турне, посещая все его выступления. Чуть позже Оливье получил титул рыцаря, после которого Ли присудили титул Леди Оливье.

Этот момент стал переломным для пары – контраст между успехами Оливье и депрессией Ли лишь нарастал.

1948: Турне по Новой Зеландии и Австралии

В 1948 году Ли и Оливье отправились в 6-месячный тур по Австралии и Новой Зеландии для сбора денежных средств в поддержку театров. Актриса страдала от бессонницы. Тем не менее, она была решительно настроена выложиться на полную в туре.

Однако отношения у пары лишь ухудшались в поездке, часто случались ссоры на почве перепадов настроения Ли, а Оливье устал идти на поводу ее капризов. Самая крупная ссора случилась в Новой Зеландии, за кулисами, когда Ли отказалась выходить на сцену, пока не найдут ее потерянную обувь. Пришедший в ярость от подобного поведения, Оливье дал пощечину жене у всех на глазах, на что она ответила ему тем же. Спустя минуту актриса уже была на сцене с улыбкой на лице, словно ничего и не произошло. После этого Оливье осознал, что это уже не та Вивьен, которую он так любил.

1949: Трамвай «Желание»

Брак трещал по швам, но страсть к актерскому мастерству Ли была неугасима. Пьеса «Трамвай «Желание» была крайне успешной, и в 1949 году снималась ее киноверсия, в которой актриса сыграла роль Бланш Дюбуа. Актерская игра Ли была тепло воспринята кинокритиками, но ценой успеха пьесы и кинофильма стало подкосившееся психическое состояние актрисы. «Я словно окунулась в пучину безумия», – говорила она после роли.



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1951: Критика «Клеопатры»

В 1951 году кинокритик Кеннет Тайнен отметил, что Клеопатра в исполнении Ли как в шекспировском «Антонии и Клеопатре», так и в «Цезаре и Клеопатре» Бернарда Шоу выглядит весьма посредственно и лишь мешает тщательной работе ее мужа. Эта критика была воспринята актрисой весьма болезненно.

1953: Серьезный нервный срыв и измена

В 1950 году Ли писала в письме мужу: «Мой милый, как было бы замечательно, будь ты со мной сейчас рядом. С тобой мне всегда и все в радость. Когда ты будешь вспоминать меня, мой дорогой Ларри, знай, что я всегда рядом, С обожанием, Вивьен».

Но от той романтики и чувств, которые были еще в самом начале отношений, уже почти ничего не осталось. В 1953 году по приезду на съемки фильма «Слоновья тропа» в Шри-Ланке, у Ли случился очередной нервный срыв. Актрису отправили назад в Британию, где у нее начали появляться странности в поведении – ночные блуждания по саду, а иногда актриса таинственным образом оказывалась в постели незнакомцев. Позже она призналась мужу, что изменяла ему. По слухам, подобные признания в неверности Оливье слышал от своей жены уже не раз. Неизвестно, правда это или нет, но брак супруги пытались сохранить всеми силами. Они продолжали вместе выступать на сцене, но в глаза бросалось отсутствие былой «химии» между парой.



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1956: Второй выкидыш

Во время работы над «Южным морским пузырем» Ли обнаружила, что она снова беременна. Женщина планировала уйти из постановки, но на ее последнем выступлении у актрисы снова случился выкидыш. За этим последовал очередной период затяжной депрессии. Актриса часто срывалась на своего мужа и других членов команды.

1958: Распад брака

В 1958 году, Ли посчитала, что брак с Оливье изжил себя. Женщина начала встречаться с актером Джоном Мэривейлом, который был осведомлен о болезни Ли и пообещал Оливье позаботиться о ней.

В это же время у Оливье начинаются романтические отношения с Джоан Плаурайт, которая была на 22 года младше его.

1960: Развод и угрозы самоубийства

Психологическое и эмоциональное состояние Ли становилось лишь хуже под давлением собственной карьеры и сложных любовных отношений.

В 1960 году актриса грозилась покончить с собой. «Она находится на краю обрыва, в тысячах милях от меня, хоть с виду она и сидит спокойно в собственной гостиной», – сказал однажды Оливье.

Весной начались приготовления к разводу, к концу года пара рассталась.

Лоуренс вскоре женился на Плаурайт, которая родит ему троих детей. Даже после расставания Ли и Оливье не прекращали присылать друг другу письма.

Лоуренс Оливье:

Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты понимающе ко всему отнеслась. Твой поступок великодушен, храбр и прекрасен и мне очень-очень жаль, что я заставил пройти тебя через всю боль.

Фото: imdb.com

1965: «Корабль дураков»

После развода с Оливье Ли ждал успех как на сцене театра, так и на большом экране. Депрессия не покидала ее все это время, но женщина не переставала вкладывать всю свою душу в работу.

Последним фильмом актрисы стал «Корабль дураков» в 1965 году. Появление Ли на экране было доказательством преданности своей работе, ведь на тот момент Вивьен была измучена болезнью, приступами паранойи и постоянными перепалками с коллегами. Съемки фильма затруднялись ее постепенно ухудшающимся психическим состоянием, но она смогла завершить работу над ним, заслуженно получив шквал восторженных отзывов.

1967: Cмерть Вивьен Ли

В мае 1967 года Ли репетировала пьесу «Тонкий баланс», когда у нее случился приступ туберкулеза. На несколько недель женщине был прописан постельный режим.

Муж актрисы, Джек Меривэйл, оставил ее дома, чтобы сыграть в пьесе. Вернувшись домой, он обнаружил Ли спящей. Еще через полчаса он заметил, что тело лежит на полу. По-видимому, актриса пыталась дойти до ванной, но упала и скончалась. Супруг сначала связался с семьей Ли, а затем позвонил Оливье, который убежал из больницы, где проходил курс лечения от рака.

Лоуренс Оливье долго стоял у постели, где лежало тело актрисы, и просил прощения за все беды, возникшие между ними. Лоуренс помог Джеку с организацией похорон и оставался рядом с Ли, пока тело не увезли. О смерти Вивьен Ли было объявлено 8 июля, огни театров Лондона были потушены на час в знак траура.

Издание The Guardian сообщает, что последнее письмо от Оливье Ли получила за пять недель до смерти. Оно было подписано: «Искренне с любовью, всегда твой Ларри».

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1989: Смерть Лоуренса Оливье

11 июля 1989 года в возрасте 82 от почечной недостаточности у себя дома скончался Оливье. Даже снова женившись, он до самого конца хранил в своем сердце любовь к Ли. Говорят, что незадолго до своей смерти Лоуренс просматривал фильм с участием Ли, плакал и сказал: «Именно это и есть любовь».