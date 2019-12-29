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В Беларуси упразднят талоны к водительскому удостоверению и сертификаты о прохождении ТО

30.12.2019 18:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси упразднят талоны к водительскому удостоверению и сертификаты о прохождении гостехосмотра.

— Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ № 492, которым комплексно корректируется перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан, — сообщили в пресс-служба главы государства.

Согласно указу, в Беларуси будет отменена необходимость оформления талона к водительскому удостоверению и сертификата о прохождении государственного техосмотра транспортных средств. Также документом регламентируется процедура выдачи международного водительского удостоверения.

Напомним, выдачу международных водительских удостоверений планировали начать еще в 2016 году. Тогда в ГАИ МВД сообщали, что для реализации этой задачи необходимо разработать соответствующий проект, согласовать его со всеми заинтересованными органами, пройти юридическую экспертизу и т.д.

Законопроект об упразднении талона к водительскому удостоверению еще в 2017 году находился на стадии согласования. Об этом стало известно из письма заместителя начальника ГАИ Минска Дениса Ульянского, которым он ответил на петицию по вопросу целесообразности изъятия талона сотрудниками ГАИ при мелких правонарушениях.

 
Теги: Минск
 
 
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Также указ президента регламентирует процедуру выдачи международного водительского удостоверения.
 
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