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В Беларуси упразднят талоны к водительскому удостоверению и сертификаты о прохождении ТО
Источник материала: Tut.by
В Беларуси упразднят талоны к водительскому удостоверению и сертификаты о прохождении гостехосмотра.
— Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ № 492, которым комплексно корректируется перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан, —
Согласно указу, в Беларуси будет отменена необходимость оформления талона к водительскому удостоверению и сертификата о прохождении государственного техосмотра транспортных средств. Также документом регламентируется процедура выдачи международного водительского удостоверения.
Напомним, выдачу международных водительских удостоверений
Законопроект об упразднении талона к водительскому удостоверению еще в 2017 году находился на стадии согласования. Об этом стало известно из письма заместителя начальника ГАИ Минска Дениса Ульянского, которым он
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Также указ президента регламентирует процедуру выдачи международного водительского удостоверения.
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