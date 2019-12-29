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Новогодний ажиотаж. Какие подарки будут дарить минчане?

30.12.2019 20:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новогодний ажиотаж по всему Минску. В магазинах не протолкнуться, на дорогах пробки,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новогодний ажиотаж. Какие подарки будут дарить минчане?

Все спешат купить подарки. Мы узнали у минчан, что они подготовили для своих близких. Кто ещё не определился с выбором – можете взять на заметку.

Горожане:

Новогодний ажиотаж. Какие подарки будут дарить минчане?

Денюжку, пусть сами себе покупают!

Новогодний ажиотаж. Какие подарки будут дарить минчане?

Я просила тапочки – Дед Мороз исполнил.
Съездить бы куда-нибудь зимой на море.

Новогодний ажиотаж. Какие подарки будут дарить минчане?

Эмоции, какой-то сертификат.

Новогодний ажиотаж. Какие подарки будут дарить минчане?

Конфеты и игрушки: мишки, собачки, котики.

Люди в материале: Екатерина Чичерова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Новогодний ажиотаж по всему Минску. В магазинах не протолкнуться, на дорогах пробки,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Все...
 
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