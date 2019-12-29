Новогодний ажиотаж. Какие подарки будут дарить минчане?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новогодний ажиотаж по всему Минску. В магазинах не протолкнуться, на дорогах пробки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Все спешат купить подарки. Мы узнали у минчан, что они подготовили для своих близких. Кто ещё не определился с выбором – можете взять на заметку.

Горожане:





Денюжку, пусть сами себе покупают!





Я просила тапочки – Дед Мороз исполнил.

Съездить бы куда-нибудь зимой на море.





Эмоции, какой-то сертификат.





Конфеты и игрушки: мишки, собачки, котики.