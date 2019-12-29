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Уличные спектакли из шкатулки: где смотреть в Минске

30.12.2019 20:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новогодние уличные спектакли у ратуши будут дарить праздничное настроение минчанам до 5 января, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Представления проходят дважды в день – в 17.30 и 20.00.

Уличные спектакли из шкатулки: где смотреть в Минске

Артисты выступают в светодиодной импровизированной шкатулке, которая поворачивается вокруг своей оси. Сказка каждый день новая.

Уличные спектакли из шкатулки: где смотреть в Минске

Уличные спектакли из шкатулки: где смотреть в Минске

Гостям лучше не опаздывать – спектакль длится не дольше 15 минут. Представления можно найти и на Октябрьской площади. Там они начинаются чуть позже – в 19.00 и 21.00.

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Новости Беларуси. Новогодние уличные спектакли у ратуши будут дарить праздничное настроение минчанам до 5 января, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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