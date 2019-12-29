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Поставки нефти и газа обсудили в телефонном разговоре Александр Лукашенко и Владимир Путин

30.12.2019 20:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стало известно, что 30 декабря состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поставки нефти и газа обсудили в телефонном разговоре Александр Лукашенко и Владимир Путин

В первой части беседы Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись теплыми поздравлениями по поводу предстоящего Нового года. Во второй – обсудили конкретные вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Республику Беларусь. 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Путин
 
 
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Новости Беларуси. Стало известно, что 30 декабря состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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