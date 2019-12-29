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Поставки нефти и газа обсудили в телефонном разговоре Александр Лукашенко и Владимир Путин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стало известно, что 30 декабря состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первой части беседы Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись теплыми поздравлениями по поводу предстоящего Нового года. Во второй – обсудили конкретные вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Республику Беларусь.
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Новости Беларуси. Стало известно, что 30 декабря состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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