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Появился новый гимн белорусского футбольного чемпионата
Источник материала: Партизан
Появился новый гимн белорусского футбольного чемпионата, который со следующего сезона будут исполнять во время представления команд перед играми. Его написал музыкант Андрусь Климка.
Как информирует пресс-служба Белорусской федерации футбола, он стремился через композицию передать аутентичность отечественного музыкального наследия (взял за основу народную песню "Ой, рэчанька, рэчанька"), скомбинировал народные инструменты с современными синтезированными звуками, "использовал хоровые и оркестровые элементы для выстраивания колоритного музыкального полотна", передает
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Появился новый гимн белорусского футбольного чемпионата, который со следующего сезона будут исполнять во время представления команд перед играми. Его написал...
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