В Бресте в ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Мерседес»

Источник материала: Виртуальный Брест

28 декабря в 15:35 часов в ОДС ГАИ УВД из больницы скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратилась 56-летняя брестчанка, которая после оказания медицинской помощи, была отпущена домой.





В ходе проверки было установлен, что 27 декабря около 08:25 часов 58-летний житель областного центра управлял автомобилем марки «Мерседес» и двигался по улице Брестских Дивизий.

При подъеме на путепровод «Западный обход» совершил столкновение с автомобилем марки «Фольксваген» под управлением 43-летнего местного жителя. В результате ДТП пассажирка автомобиля «Мерседес» получила травмы.

Проводится проверка.