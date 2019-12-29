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В Бресте в ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Мерседес»
30.12.2019 19:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
28 декабря в 15:35 часов в ОДС
В ходе проверки было установлен, что 27 декабря около 08:25 часов 58-летний житель областного центра управлял автомобилем марки «Мерседес» и двигался по улице Брестских Дивизий.
При подъеме на путепровод «Западный обход» совершил столкновение с автомобилем марки «Фольксваген» под управлением 43-летнего местного жителя. В результате ДТП пассажирка автомобиля «Мерседес» получила травмы.
Проводится проверка.
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