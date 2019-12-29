Акция «Наши дети» шагает по Ивьевщине

Источник материала: Ивьевский край

Новый год – праздник приятных сюрпризов, исполнения желаний и ожидания чудес. Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» тоже дарит ребятишкам добрую сказку и немножко волшебства.

30 декабря председатель Ивьевской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» Александр Александрович Романюк, председатель Ивьевской районной организации общественного объединения «Белая Русь» Лидия Войтеховна Носуль и ее заместитель Светлана Вацлавовна Кишкель посетили детское отделение Ивьевской центральной районной больницы, где их с нетерпением ждали дети.

Ребятам не очень повезло в предновогодние дни оказаться в больничных палатах, а не вместе со сверстниками готовиться и участвовать в утренниках в садиках и школах. И если они сами не могут пойти на праздник, то вместе с участниками благотворительной акции и сказочными персонажами из Ивьевского центра культуры и досуга праздник пришел к ним.

Дети с удовольствием топали, хлопали, дружно водили хороводы и танцевали вместе с гостями, пели про елочку, загадки новогодние разгадывали, читали стихи.

В завершение праздничной встречи ребята получили от гостей подарки от коллектива Ивьевского яслей-сада-начальной школы, районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» и районной организации общественного объединения «Белая Русь».

































П. КЁЛЕР.