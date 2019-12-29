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Акция «Наши дети» шагает по Ивьевщине

30.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Новый год – праздник приятных сюрпризов, исполнения желаний и ожидания чудес. Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» тоже дарит ребятишкам добрую сказку и немножко волшебства.

30 декабря председатель Ивьевской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» Александр Александрович Романюк, председатель Ивьевской районной организации общественного объединения «Белая Русь» Лидия Войтеховна Носуль и ее заместитель Светлана Вацлавовна Кишкель посетили детское отделение Ивьевской центральной районной больницы, где их с нетерпением ждали дети.

Ребятам не очень повезло в предновогодние дни оказаться в больничных палатах, а не вместе со сверстниками готовиться и участвовать в утренниках в садиках и школах. И если они сами не могут пойти на праздник, то вместе с участниками благотворительной акции и сказочными персонажами из Ивьевского центра культуры и досуга праздник пришел к ним.

Дети с удовольствием топали, хлопали, дружно водили хороводы и танцевали вместе с гостями, пели про елочку, загадки новогодние разгадывали, читали стихи.

В завершение праздничной встречи ребята получили от гостей подарки от коллектива Ивьевского яслей-сада-начальной школы, районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» и районной организации общественного объединения «Белая Русь».

Акция «Наши дети» шагает по Ивьевщине

Акция «Наши дети» шагает по Ивьевщине

Акция «Наши дети» шагает по Ивьевщине

Акция «Наши дети» шагает по Ивьевщине

Акция «Наши дети» шагает по Ивьевщине

Акция «Наши дети» шагает по Ивьевщине

Акция «Наши дети» шагает по Ивьевщине

Акция «Наши дети» шагает по Ивьевщине

П. КЁЛЕР.

 
 
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Новый год – праздник приятных сюрпризов, исполнения желаний и ожидания чудес. Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» тоже дарит ребятишкам добрую...
 
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