С теплыми пожеланиями здоровья и радости

Источник материала: Ивьевский край

Самые семейные из всех праздников – Новый год и Рождество для одиноких и пожилых людей являются периодом очень сложным. В Новый год всем людям очень хочется теплого домашнего праздника и подарков, а у одинокого пожилого человека, где бы он ни жил, нет этого праздника. И от этого особенно остро чувствуется одиночество и пустота.





Поздравления с зимними праздниками – это добрая традиция руководства Ивьевского районного исполнительного комитета: глава района посещает различные учреждения и дарит искру тепла и радости тем, кому этого так не хватает.

Так 30 декабря председатель райисполкома Александр Иванович Булак и его заместитель Лидия Войтеховна Носуль поздравили одиноких пенсионеров и людей с ограниченными возможностями с наступающими праздниками. Сопровождала руководство района в этой поездке директор территориального центра социального обслуживания населения Ивьевского района Кристина Мечиславовна Трофимчик.

С самыми теплыми пожеланиями здоровья и радости в наступающем году были вручены сладкие подарки жителям дома совместного самостоятельного проживания для граждан пожилого возраста д. Кривичи, отделений круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в д. Лукашино и д. Некраши, дома совместного самостоятельного проживания для граждан пожилого возраста аг. Центральная.

Поздравляли жильцов учреждений также и главные виновники торжества – Дедушка Мороз и Снегурочка, которым помогали школьники, создали по-настоящему праздничное настроение и вызвали не одну улыбку на лицах пожилых людей.

Александр Иванович пожелал старшему поколению здоровья, праздничного настроения, тепла и приятных впечатлений в наступающем году. Ивьевчане поблагодарили и остались довольны теплыми поздравлениями и проявленным вниманием.

Пять-десять минут внимания и заботы, казалось бы, мелочь, но для пожилых, и, чаще всего, одиноких людей, такое событие навсегда останется в памяти!

























П. КЁЛЕР.