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Токаев и Лукашенко обсудили евразийскую интеграцию

30.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили взаимодействие в рамках евразийской интеграции, передает телеканал «МИР 24».

Президенты двух стран поздравили друг друга с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба Токаева. Лидеры Казахстана и Беларуси выразили надежду на продолжение сотрудничества в наступающем году.



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Лидеры Казахстана и Беларуси поздравили друг друга с наступающим Новым годом.
 
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