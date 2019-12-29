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Токаев и Лукашенко обсудили евразийскую интеграцию
30.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили
Президенты двух стран поздравили друг друга с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба Токаева. Лидеры Казахстана и Беларуси выразили надежду на продолжение сотрудничества в наступающем году.
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Лидеры Казахстана и Беларуси поздравили друг друга с наступающим Новым годом.
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