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Минское «Динамо» против рижского: что происходит на льду «Минск -Арены»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минское «Динамо» проводит последний матч календарного года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На домашнем льду «зубры» встречаются с хоккеистами рижского «Динамо». В турнирной таблице команды расположились рядом – наши гости занимают последнее место, парни Крэйга Вудкрофта опережают их на одно очко.
На прямой связи со студией Наталья Федорцова, готовая поделиться новостями с «Минск-Арены».
Наталья Федорцова, корреспондент:
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» проводит последний матч календарного года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На домашнем льду «зубры» встречаются с...
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