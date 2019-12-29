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Минское «Динамо» против рижского: что происходит на льду «Минск -Арены»

30.12.2019 21:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» проводит последний матч календарного года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На домашнем льду «зубры» встречаются с хоккеистами рижского «Динамо». В турнирной таблице команды расположились рядом – наши гости занимают последнее место, парни Крэйга Вудкрофта опережают их на одно очко.

На прямой связи со студией Наталья Федорцова, готовая поделиться новостями с «Минск-Арены».

Минское «Динамо» против рижского: что происходит на льду «Минск -Арены»

Наталья Федорцова, корреспондент:
У нас стартовал второй период, команды потихоньку выходят на лед. К сожалению, не могу вас порадовать хорошими новостями. Буквально за 3 секунды до перерыва наши ребята капитулировали, пропустив шайбу. Хотя можно сказать, что игра была достаточно равной. Рижане и минчане сражаются за заветных два очка.

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Наталья Федорцова
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» проводит последний матч календарного года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На домашнем льду «зубры» встречаются с...
 
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