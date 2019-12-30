В Уругвае обнаружили кокаина почти на $1 миллиард

“Уругвайские правоохранители обнаружили рекордную партию кокаина в 4,4 тонны, назвав операцию самым мощным ударом в истории против контрабандистов в стране”, - говорится в сообщении.

По данным чиновников, уличная стоимость наркотиков достигает почти одного миллиарда долларов США.

Сама спецоперация была проведена в порту в Монтевидео.

Отмечается, что кокаин был спрятан в четырех контейнерах с мукой, которые должны были отправить в Того.





Как сообщалось, сотрудники полиции и таможенной службы Польши обнаружили крупнейшую за последние 30 лет партию кокаина — почти 2 тонны — стоимостью около 2 миллиарда злотых (более $500 миллионов).