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Рэпер Хаски будет петь свою музыку на мартовском концерте в Минске
Источник материала: Tut.by
Известный необычной манерой исполнения и мрачными текстами
Последний раз музыкант появлялся в Минске в 2017 году, и с того времени на протяжении трех лет у артиста не было возможности снова посетить Беларусь с концертом из-за сложностей в получении разрешения.
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В сентябре 2017-го Хаски впервые появляется на федеральном канале. Молодой человек презентовал песню «Черным-черно» в эфире программы «Вечерний Ургант». В декабре того же года артист дал единственный концерт в Минске. В 2018 году в Краснодаре были запрещены концерты музыканта. В знак протеста Хаски выступил перед клубом с песней «Ай», забравшись на крышу автомобиля, после чего его задержали и отвезли в полицейский участок. После инцидента Хаски отменил выступления в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Волгограде и Саратове.
Казалось бы, после волны запретов и отмен концертов по России дорога в Минск для артиста закрыта. Однако уже в марте 2020 года артист порадует своих слушателей.
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Известный необычной манерой исполнения и мрачными текстами рэпер Хаски выступит в минском Re: Public 20 марта.
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