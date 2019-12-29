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Рэпер Хаски будет петь свою музыку на мартовском концерте в Минске

30.12.2019 21:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный необычной манерой исполнения и мрачными текстами рэпер Хаски выступит в минском Re: Public 20 марта.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ХОДОР АЛЁНА (@khodorhorror) on Nov 18, 2019 at 11:33am PST

Последний раз музыкант появлялся в Минске в 2017 году, и с того времени на протяжении трех лет у артиста не было возможности снова посетить Беларусь с концертом из-за сложностей в получении разрешения.

Организаторы, которые запомнились белорусам первыми легальным концертами популярных артистов IC3PEAK, Big Baby Tape, Boulevard Depo, Loqiemean, Минск наконец пустят трех запрещенных рэперов. Когда вы сможете сходить на их концерты?">Jeembo & Tveth в Минске, не собираются останавливаться с организацией концертов, на которые белорусские фанаты уже и не рассчитывали попасть. На этот раз своих слушателей порадует «надежда русского рэпа» — Дмитрий Кузнецов, известный как Хаски.

В сентябре 2017-го Хаски впервые появляется на федеральном канале. Молодой человек презентовал песню «Черным-черно» в эфире программы «Вечерний Ургант». В декабре того же года артист дал единственный концерт в Минске. В 2018 году в Краснодаре были запрещены концерты музыканта. В знак протеста Хаски выступил перед клубом с песней «Ай», забравшись на крышу автомобиля, после чего его задержали и отвезли в полицейский участок. После инцидента Хаски отменил выступления в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Волгограде и Саратове.

Казалось бы, после волны запретов и отмен концертов по России дорога в Минск для артиста закрыта. Однако уже в марте 2020 года артист порадует своих слушателей.

Когда: 20 марта, 20.00

Где: Re:Public

Сколько: от 34 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Известный необычной манерой исполнения и мрачными текстами рэпер Хаски выступит в минском Re: Public 20 марта.
 
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