Рэпер Хаски будет петь свою музыку на мартовском концерте в Минске

Источник материала: Tut.by

Известный необычной манерой исполнения и мрачными текстами рэпер Хаски выступит в минском Re: Public 20 марта .

Последний раз музыкант появлялся в Минске в 2017 году, и с того времени на протяжении трех лет у артиста не было возможности снова посетить Беларусь с концертом из-за сложностей в получении разрешения.

Организаторы, которые запомнились белорусам первыми легальным концертами популярных артистов IC3PEAK , Big Baby Tape , Boulevard Depo , Loqiemean , Минск наконец пустят трех запрещенных рэперов. Когда вы сможете сходить на их концерты?">Jeembo & Tveth в Минске, не собираются останавливаться с организацией концертов, на которые белорусские фанаты уже и не рассчитывали попасть. На этот раз своих слушателей порадует «надежда русского рэпа» — Дмитрий Кузнецов, известный как Хаски.

В сентябре 2017-го Хаски впервые появляется на федеральном канале. Молодой человек презентовал песню «Черным-черно» в эфире программы «Вечерний Ургант». В декабре того же года артист дал единственный концерт в Минске. В 2018 году в Краснодаре были запрещены концерты музыканта. В знак протеста Хаски выступил перед клубом с песней «Ай», забравшись на крышу автомобиля, после чего его задержали и отвезли в полицейский участок. После инцидента Хаски отменил выступления в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Волгограде и Саратове.

Казалось бы, после волны запретов и отмен концертов по России дорога в Минск для артиста закрыта. Однако уже в марте 2020 года артист порадует своих слушателей.

Когда: 20 марта, 20.00 Где: Re:Public Сколько: от 34 рублей Купить билет

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