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Джаз и даже хип-хоп на арфе. В БГАМ показали новый инструмент и провели мастер-класс от виртуоза с мировым именем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О том, что мечты под Новый год точно сбываются, теперь знают воспитанники Белорусской академии музыки. В канун праздников в инструментальном полку прибавление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Электроакустическая арфа – подарок от деятелей культуры Украины, которые в 2018 году организовывали Дни культуры этой страны в Беларуси, они прошли блестяще.
Cегодня всю палитру возможностей музыкального инструмента на большой сцене Академии продемонстрировала преподаватель музыкальной королевской консерватории Шотландии. Алина Бжезинская во время мастер-класса исполнила композиции XX и XXI веков, джаз и даже хип-хоп на арфе.
Новую арфу-француженку привезли утром. Еще не звучала, но ее уже называют «наша маленькая красавица и надежда». Инструмент может звучать, как целый оркестр.
Подарок накануне передали во Дворце Независимости. Знак благодарности украинских меценатов за умение беречь традиции свои и других стран, а также развивать и открывать молодые таланты.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Особо, признаются гости, запали в сердце Дни культуры Украины в Беларуси. Тот самый эффект элегантной дипломатии.
Еще мгновение – и звуки новой арфы наполняют большой зал Академии музыки необыкновенным звучанием.
Такой арфы в Беларуси еще не было. Новинка от известного французского производителя: деревянная основа – красное дерево. Струны прикреплены по специальной технологии, которая сделала инструмент в разы легче своих предшественниц: 35 против 45 килограммов. И самое главное – электронная изюминка внутри. Как совладать со всей этой мощью, учащимся академии показала уроженка Украины, ныне преподаватель Королевской консерватории Шотландии Алина Бжезинская.
Алина Бжезинская, преподаватель арфового искусства Шотландской Королевской консерватории:
Новые технологии позволяют арфе быть в музыкальном тренде. Алина Бжезинская с лёгкостью исполняет джаз. А как насчет волны хип-хопа?
Мы, конечно, тоже не упустили возможности прикоснуться к миру современного искусства.
В целом, этот год в Академии музыки знаковый. Литавры, аккордеон, контрабас именитых иностранных производителей, практически ручной работы. Почти 90 новичков в музыкальном строю.
В рамках программы «Музыкальные инструменты» идет переоснащение учебных заведений. Обеспечить образовательный процесс инструментами должного уровня – инициатива и поручение главы государства. Задача – раскрыть юные таланты и помочь им пробиться на большую сцену.
Екатерина Дулова, ректор Белорусской академии музыки:
Студенты академии ежегодно завоевывают престижные награды на международных конкурсах. Альбина еще в 6 лет впервые познакомилась с арфой. Сегодня буквально дышит в унисон с инструментом. Теперь возможностей раскрыть себя еще больше.
Альбина Иванова, учащаяся гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
Ирина Бейня, мама учащейся гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
В планах также создать национальную школу арфистов. Молодые и талантливые покажут себя на большой сцене, тем более с такой инструментальной поддержкой.
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Джаз и даже хип-хоп на арфе. В БГАМ показали новый инструмент и провели мастер-класс от виртуоза с мировым именем
Новости Беларуси. О том, что мечты под Новый год точно сбываются, теперь знают воспитанники Белорусской академии музыки. В канун праздников в инструментальном...
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