ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Джаз и даже хип-хоп на арфе. В БГАМ показали новый инструмент и провели мастер-класс от виртуоза с мировым именем

30.12.2019 22:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О том, что мечты под Новый год точно сбываются, теперь знают воспитанники Белорусской академии музыки. В канун праздников в инструментальном полку прибавление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Электроакустическая арфа – подарок от деятелей культуры Украины, которые в 2018 году организовывали Дни культуры этой страны в Беларуси, они прошли блестяще.

Джаз и даже хип-хоп на арфе. В БГАМ показали новый инструмент и провели мастер-класс от виртуоза с мировым именем

Cегодня всю палитру  возможностей музыкального инструмента на большой сцене Академии продемонстрировала преподаватель музыкальной королевской консерватории Шотландии. Алина Бжезинская во время мастер-класса исполнила композиции XX и XXI веков, джаз и даже хип-хоп на арфе.

Анастасия Ярощик-Корниенко присоединилась к мастер-классу

Джаз и даже хип-хоп на арфе. В БГАМ показали новый инструмент и провели мастер-класс от виртуоза с мировым именем

Новую арфу-француженку привезли утром. Еще не звучала, но ее уже называют «наша маленькая красавица и надежда». Инструмент может звучать, как целый оркестр.

Джаз и даже хип-хоп на арфе. В БГАМ показали новый инструмент и провели мастер-класс от виртуоза с мировым именем


Вероника Грабовская, преподаватель гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
Она может быть и акустической, и электроарфой. Такого класса инструмент дает возможность играть на большой сцене, показывать прекрасный звук этого инструмента. 

Джаз и даже хип-хоп на арфе. В БГАМ показали новый инструмент и провели мастер-класс от виртуоза с мировым именем

Подарок накануне передали во Дворце Независимости. Знак благодарности украинских меценатов за умение беречь традиции свои и других стран, а также развивать и открывать молодые таланты. 

Джаз и даже хип-хоп на арфе. В БГАМ показали новый инструмент и провели мастер-класс от виртуоза с мировым именем

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
У нас очень много творческой молодежи, которая поддерживается Президентом. Вы знаете, какое внимание Александр Григорьевич уделяет развитию культуры, особенно культурным связям между нашими странами, между Украиной и Беларусью.

Особо, признаются гости, запали в сердце Дни культуры Украины в Беларуси. Тот самый эффект элегантной дипломатии. 

Джаз и даже хип-хоп на арфе. В БГАМ показали новый инструмент и провели мастер-класс от виртуоза с мировым именем

Помочь раскрыть юные таланты. Арфу передали в дар Белорусской академии музыки в канун Нового года

Еще мгновение – и звуки новой арфы наполняют большой зал Академии музыки необыкновенным звучанием. 

Джаз и даже хип-хоп на арфе. В БГАМ показали новый инструмент и провели мастер-класс от виртуоза с мировым именем

Такой арфы в Беларуси еще не было. Новинка от известного французского производителя: деревянная основа – красное дерево. Струны прикреплены по специальной технологии, которая сделала инструмент в разы легче своих предшественниц: 35 против 45 килограммов. И самое главное – электронная изюминка внутри. Как совладать со всей этой мощью, учащимся академии показала уроженка Украины, ныне преподаватель Королевской консерватории Шотландии Алина Бжезинская. 

Джаз и даже хип-хоп на арфе. В БГАМ показали новый инструмент и провели мастер-класс от виртуоза с мировым именем

Алина Бжезинская, преподаватель арфового искусства Шотландской Королевской консерватории:
Можно использовать педали и всякие акустические эффекты. Можно повторять тот же материал и импровизировать на нем. Это, мне кажется, самое интересное для молодежи.

Новые технологии позволяют арфе быть в музыкальном тренде. Алина Бжезинская с лёгкостью исполняет джаз. А как насчет волны хип-хопа?

Мы, конечно, тоже не упустили возможности прикоснуться к миру современного искусства.

Джаз и даже хип-хоп на арфе. В БГАМ показали новый инструмент и провели мастер-класс от виртуоза с мировым именем

В целом, этот год в Академии музыки знаковый. Литавры, аккордеон, контрабас именитых иностранных производителей, практически ручной работы. Почти 90 новичков в музыкальном строю. 

Джаз и даже хип-хоп на арфе. В БГАМ показали новый инструмент и провели мастер-класс от виртуоза с мировым именем

В рамках программы «Музыкальные инструменты» идет переоснащение учебных заведений. Обеспечить образовательный процесс инструментами должного уровня – инициатива и поручение главы государства. Задача – раскрыть юные таланты и помочь им пробиться на большую сцену.  

Джаз и даже хип-хоп на арфе. В БГАМ показали новый инструмент и провели мастер-класс от виртуоза с мировым именем

 
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
О пианино «Беларусь» мы говорили очень много. Этих инструментов более полутора тысяч поставлено в учреждения культуры и  образования нашей страны. Еще более 2 тысяч музыкальных инструментов были полностью отремонтированы, приведены в надлежащее состояние.  

Джаз и даже хип-хоп на арфе. В БГАМ показали новый инструмент и провели мастер-класс от виртуоза с мировым именем

Екатерина Дулова, ректор Белорусской академии музыки:
В истории этого вуза такого оснащения, такого вклада в инструментальную базу не было никогда. Для нас это не только предмет гордости, это невероятная радость.

Джаз и даже хип-хоп на арфе. В БГАМ показали новый инструмент и провели мастер-класс от виртуоза с мировым именем

Студенты академии ежегодно завоевывают престижные награды на международных конкурсах. Альбина еще в 6 лет впервые познакомилась с арфой. Сегодня буквально дышит в унисон с инструментом. Теперь возможностей раскрыть себя еще больше. 

Джаз и даже хип-хоп на арфе. В БГАМ показали новый инструмент и провели мастер-класс от виртуоза с мировым именем

Альбина Иванова, учащаяся гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
Очень хочется на каком-нибудь большом концерте что-то исполнить. Именно на этой арфе.

Джаз и даже хип-хоп на арфе. В БГАМ показали новый инструмент и провели мастер-класс от виртуоза с мировым именем

Ирина Бейня, мама учащейся гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
Этот инструмент, который мы сегодня видели это наша мечта, к которой мы стремимся.

В планах также создать национальную школу арфистов. Молодые и талантливые покажут себя на большой сцене, тем более с такой инструментальной поддержкой.

Люди в материале: Наталья Кочанова, Вероника Грабовская, Алина Бжезинская, Юрий Бондарь, Екатерина Дулова, Ирина Бейня, Альбина Иванова
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. О том, что мечты под Новый год точно сбываются, теперь знают воспитанники Белорусской академии музыки. В канун праздников в инструментальном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» против рижского: что происходит на льду «Минск -Арены»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика