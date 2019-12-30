Командование Сил специальных операций Украины сделало видео года под музыку Андрея Антоненко, арестованного по делу Шеремета

«Тысячи часов боевой подготовки и выполнения поставленных боевых задач.

Эффективное участие во многих международных учениях как в Украине так и за рубежом.

Достижение совместимости с НАТО и получения сертификации на участие в операциях сил быстрого реагирования.





ССО ВС Украины в 2019 году сделало весомые шаги относительно реализации задачи — быть самодостаточным боевым организмом, который способен выполнять поставленные задачи, в частности, присущие другим видам Вооруженных Сил Украины.





Это было очень насыщенно и результативно!





Музыкальное сопровождение от Андрея Антоненко (Riffmaster)», — говорится в сообщении.



