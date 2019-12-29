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В Беларусь прибывают первые участники Рождественского хоккейного турнира. Каким он будет?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все меньше времени остается до яркого спортивного события – Рождественского хоккейного турнира на призы Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Состязание, ставшее уже традиционным украшением праздничных дней, пройдет с 3 по 7 января. В Беларусь уже начинают прибывать его участники. За трофей сразятся 12 команд. Среди них впервые – сборная США.
Раньше всех, рейсом из Пекина, в Беларусь прилетели китайские хоккеисты. Неудивительно: путь неблизкий. Впрочем, 9-часовой перелет прошел хорошо. Такая же долгая дорога ожидает и еще одних участников из-за океана, которые на Рождественском турнире впервые.
Евгения Никитина, пресс-секретарь Федерации хоккея Беларуси:
За почётный трофей сразятся 12 команд. Среди них три сборных: Международной федерации хоккея, Балкан и Балтии. Больше всего побед на счету у белорусов. Мы 12 раз становились победителями турнира. На втором месте – Россия. А третью строчку занимает Финляндия.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Спортплощадка готова принять Рождественский турнир. Игры пройдут на Малой и Большой аренах. Вход на дневные матчи – бесплатный. Билеты на вечерние поединки будут стоить 5 рублей. Их можно приобрести у «Чижовка-Арены» или в точках продаж.
Станислав Максимович, заместитель генерального директора ГУ «Чижовка-Арена»:
И еще одна немаловажная деталь. Выручку от продажи билетов (это касается вечерних матчей) направят на благотворительность. Средства достанутся воспитанникам Мозырского детского дома. Так что Рождественский турнир – еще и возможность подарить чудо тем, кто в нем так нуждается.
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Новости Беларуси. Все меньше времени остается до яркого спортивного события – Рождественского хоккейного турнира на призы Президента Беларуси, сообщили в...
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