ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларусь прибывают первые участники Рождественского хоккейного турнира. Каким он будет?

30.12.2019 23:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все меньше времени остается до яркого спортивного события – Рождественского хоккейного турнира на призы Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларусь прибывают первые участники Рождественского хоккейного турнира. Каким он будет?

Состязание, ставшее уже традиционным украшением праздничных дней, пройдет с 3 по 7 января. В Беларусь уже начинают прибывать его участники. За трофей сразятся 12 команд. Среди них впервые сборная США.

Тему продолжит Дмитрий Боярович. 

В Беларусь прибывают первые участники Рождественского хоккейного турнира. Каким он будет?

Раньше всех, рейсом из Пекина, в Беларусь прилетели китайские хоккеисты. Неудивительно: путь неблизкий. Впрочем, 9-часовой перелет прошел хорошо. Такая же долгая дорога ожидает и еще одних участников из-за океана, которые на Рождественском турнире впервые. 

В Беларусь прибывают первые участники Рождественского хоккейного турнира. Каким он будет?

Евгения Никитина, пресс-секретарь Федерации хоккея Беларуси:
На 16 Рождественском турнире впервые в истории выступит сборная команда США. И в составе (могу приоткрыть тайну) есть звездный хоккеист, знакомый многим любителям НХЛ – Джо Слейтер, за игрой которого многие будут увлеченно наблюдать.

В Беларусь прибывают первые участники Рождественского хоккейного турнира. Каким он будет?

За почётный трофей сразятся 12 команд. Среди них три сборных: Международной федерации хоккея, Балкан и Балтии. Больше всего побед на счету у белорусов. Мы 12 раз становились победителями турнира. На втором месте Россия. А третью строчку занимает Финляндия. 

В Беларусь прибывают первые участники Рождественского хоккейного турнира. Каким он будет?

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Все игры Рождественского турнира пройдут на «Чижовка-Арене». Первый матч здесь состоится днем 3 января. Клюшки скрестят Украина и Швейцария. А вечером и белорусская команда откроет для себя состязания - поединком против сборной Международной федерации хоккея. 

В Беларусь прибывают первые участники Рождественского хоккейного турнира. Каким он будет?

Спортплощадка готова принять Рождественский турнир. Игры пройдут на Малой и Большой аренах. Вход на дневные матчи бесплатный. Билеты на вечерние поединки будут стоить 5 рублей. Их можно приобрести у «Чижовка-Арены» или в точках продаж. 

В Беларусь прибывают первые участники Рождественского хоккейного турнира. Каким он будет?

Станислав Максимович, заместитель генерального директора ГУ «Чижовка-Арена»:
По прошлым годам судя (поскольку это далеко не первый турнир на Чижовке) где-то 3-4 тысячи приходят на обыкновенные матчи. В выходные дни, и особенно с участием главы государства мы ожидаем, как говорится, полный аншлаг – 8 тысяч зрителей. Приглашаем всех посетить «Чижовка-Арену». Будет и для детей развлекательная программа. И для взрослых.

И еще одна немаловажная деталь. Выручку от продажи билетов (это касается вечерних матчей) направят на благотворительность. Средства достанутся воспитанникам Мозырского детского дома. Так что Рождественский турнир еще и возможность подарить чудо тем, кто в нем так нуждается. 

Люди в материале: Станислав Максимович, Дмитрий Боярович, Евгения Никитина
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Все меньше времени остается до яркого спортивного события – Рождественского хоккейного турнира на призы Президента Беларуси, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ёлочка, Дед Мороз и даже сани. Минские дайверы встретили Новый год под водой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика