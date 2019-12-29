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Забота и внимание лучше лекарств. Волонтёры навестили деток в онкоцентре в Боровлянах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В эти предпраздничные дни даже серьёзные болезни не повод забыть про приближающийся Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом маленьким пациентам онкоцентра в Боровлянах напомнили волонтёры. Дед Мороз и Снегурочка с подарками и поздравлениями заглянули в каждую палату.
Вероника Гришкова, корреспондент:
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Новости Беларуси. В эти предпраздничные дни даже серьёзные болезни не повод забыть про приближающийся Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об...
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