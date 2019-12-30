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Что подарить на Новый год: топ-10 подарков для большой семьи

30.12.2019 22:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ломаете голову над тем, что подарить близким? Боитесь прогадать с выбором? Каждый магазин подарков и торговый центр уже готов предложить вам совершенно разные варианты. Команда TAM.BY не оставляет читателей в беде, поэтому заранее подготовила идеи подарков на Новый год для всей семьи. Приятного выбора!

Коньки


Универсальный подарок для любого члена семьи — независимо от пола и возраста. Взрослому подойдут классические коньки, ребенку — раздвижные. Последние «растут» вместе с ногой ребенка, увеличиваясь до трех размеров. Такой подарок будет экономичной покупкой на долгосрочную перспективу.

Внешний аккумулятор

Активным пользователям смартфонов пригодится емкий аккумулятор для зарядки. Его удобно брать с собой: устройство можно положить в карман или портфель, заряда батареи хватает на несколько использований. Для планшетов и ноутбуков продаются модели с большей емкостью.

Чайник


Зима ассоциируется с теплом и уютом, а значит, наступило время присмотреть посуду для заварки чая! Если вы не любитель пластиковых чайников, то присмотритесь к чугунному, керамическому, глиняному — такие сохраняют вкус и аромат травяного напитка. А электрический чайник с режимом заварки чая снимет лишние хлопоты по приготовлению напитка на семью.

Беспроводные наушники

Современный мир переходит на беспроводные наушники — не отставайте! Больше нет необходимости обматываться проводами, чтобы послушать музыку или поговорить по телефону. С беспроводными наушниками вы позабудете о запутанных узлах и изломах, сможете практично заниматься бегом или даже плавать.

Картина по номерам


Творческим членам семьи понравится подарок для художества — например, картина по номерам. Со схемой рисования справится даже новичок, ведь полотно пронумеровано по цветам, краски и кисти прилагаются. Результатом терпеливой работы станет красивая картина, которую н стыдно повесить в гостиной.

Пылесос для автомобиля

Незаменимая вещь для автолюбителей. Пылесос удобный в применении — для работы нужно подключить к прикуривателю. С таким подарком комфортнее наводить порядок в салоне, к тому же, отпадает необходимость регулярно оплачивать уборку у мастеров.

Набор для кухни


Еще одна идея подарков на Новый год для всей семьи — это качественный и красивый набор из скатертей, салфеток и подставок. Они удачно впишутся в интерьер комнаты, пригодятся для завтраков и семейных ужинов, поэтому подарок оценит каждый член семьи.

Ключница

Декоративный шкафчик для ключей избавит вас и близких от поиска потери по квартире и карманам. Советуем обзавестись настенной покупкой — она и ключи сохранит, и послужит красивым элементом интерьера в коридоре.

Постельное белье


Комплект станет не только необходимым в быту подарком, но и частью общего интерьера. По цвету или принту белье может объединить и подчеркнуть готовые элементы дизайна. Либо привнести что-то новенькое в дизайне. Чем не идея подарка на Новый год для всей семьи?

Квадрокоптер

Пора научиться делать эффектные фото и видео с высоты! Квадрокоптер работает дистанционно от пульта и снимает на расстоянии до 50-70 метров. Есть функции автоматически настроенной высоты и возвращения на место взлета по нажатию кнопки. Отличный подарок для блогеров, фотографов, видеографов и просто любителей функциональной техники.

Понравились идеи подарков на Новый год для всей семьи? Переходите в каталог TAM.BY и ищите больше полезных подарков для себя и близких!

 
 
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