Больше 1000 студентов и комфортные комнаты. В Гродно открыли новое общежитие медуниверситета

Источник материала: Вороновская газета

Гродно открыли новое общежитие медуниверситета" width="599" height="363">



В новом студенческом доме на 173 блока по улице Курчатова уже справили новоселье 1030 будущих молодых врачей. И если до строительства нового общежития только 54 процента студентов медуниверситета были обеспечены жильем, то сейчас – уже порядка 80. Сейчас это уже четвертое общежитие медицинского университета.





Участие в торжественном открытии приняли председатель облисполкома Владимир Кравцов, министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник, помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович, председатель областного Совета депутатов Игорь Жук и другие почетные гости.







В каждом блоке – три двухместные комнаты, собственный санузел и кухня. По сути, это маленькая квартира. Кроме жилых блоков, здесь оборудованы современные читальные и спортивные залы, буфет.





– В вузах областного центра сегодня обучаются около 20 тысяч студентов, – отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов. – Проблем с предоставлением мест в общежитиях нет только в Гродненском государственном аграрном университете. В прошлом году, когда Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посещал с рабочим визитом Гродно, мы обратились к нему за поддержкой в данном вопросе и получили ожидаемую помощь. Ввод в эксплуатацию общежития для студентов медицинского университета – это только первый шаг. В следующем году в государственной инвестиционной программе предусмотрены средства для завершения строительства аналогичного объекта на 1030 мест для студентов-купаловцев. Это серьезный вклад в систему высшего образования, который позволит повысить конкурентоспособность наших высших учебных заведений.













Около половины ребят, заселившихся в новое общежитие медуниверситета, – это иностранные студенты из Индии, Шри-Ланки, Нигерии и других стран. Как подчеркнул губернатор, овладеть профессией врача именно в Гродно хотят многие иностранцы. Открытие нового общежития позволит медицинскому университету увеличить их набор практически вдвое. Это поможет компенсировать средства, вложенные в строительство. А затрачено было порядка 30 миллионов рублей из средств местного и республиканского бюджетов.





– Новое общежитие поможет повысить качество подготовки медицинских кадров, – отметил министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник. – Мы не только словом, но и делом показываем, что государство действительно заинтересовано в хороших специалистах и готово создать все необходимые условия для их обучения.















Екатерина Якутенко и Екатерина Михнюк – студентки третьего курса педиатрического факультета. В новое общежитие девушки заселились буквально несколько дней назад, до этого приходилось снимать квартиру, что для студенческого кошелька, конечно, ощутимо. Подругам повезло – их, как они и просили, заселили в одну комнату.









– Ремонт, мебель – все новое, – признались студентки. – Плюс ко всему хотелось еще глубже окунуться в настоящую студенческую жизнь, в коллектив. Сейчас остается только привыкнуть к новой обстановке.







По словам министра здравоохранения, новое студенческое общежитие в Гродно – это знаковый объект и наглядный пример симбиоза в работе республиканских и местных органов власти. Вдобавок, это комплексный подход. Сейчас обсуждается вопрос дальнейшего развития системы здравоохранения Гродненской области. В следующем году, к примеру, больницы областного центра планируется дооснастить современным диагностическим оборудованием – компьютерными и магнитно-резонансными томографами.

Анна РАДЮК

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by/