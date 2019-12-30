ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Больше 1000 студентов и комфортные комнаты. В Гродно открыли новое общежитие медуниверситета

30.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Больше 1000 студентов и комфортные комнаты. В Гродно открыли новое общежитие медуниверситетаГродно открыли новое общежитие медуниверситета" width="599" height="363">

В новом студенческом доме на 173 блока по улице Курчатова уже справили новоселье 1030 будущих молодых врачей. И если до строительства нового общежития только 54 процента студентов медуниверситета были обеспечены жильем, то сейчас – уже порядка 80. Сейчас это уже четвертое общежитие медицинского университета.

Больше 1000 студентов и комфортные комнаты. В Гродно открыли новое общежитие медуниверситета

Участие в торжественном открытии приняли председатель облисполкома Владимир Кравцов, министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник, помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович, председатель областного Совета депутатов Игорь Жук и другие почетные гости.

Больше 1000 студентов и комфортные комнаты. В Гродно открыли новое общежитие медуниверситета
Больше 1000 студентов и комфортные комнаты. В Гродно открыли новое общежитие медуниверситета

В каждом блоке – три двухместные комнаты, собственный санузел и кухня. По сути, это маленькая квартира. Кроме жилых блоков, здесь оборудованы современные читальные и спортивные залы, буфет.

Больше 1000 студентов и комфортные комнаты. В Гродно открыли новое общежитие медуниверситета

– В вузах областного центра сегодня обучаются около 20 тысяч студентов, – отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов. – Проблем с предоставлением мест в общежитиях нет только в Гродненском государственном аграрном университете. В прошлом году, когда Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посещал с рабочим визитом Гродно, мы обратились к нему за поддержкой в данном вопросе и получили ожидаемую помощь. Ввод в эксплуатацию общежития для студентов медицинского университета – это только первый шаг. В следующем году в государственной инвестиционной программе предусмотрены средства для завершения строительства аналогичного объекта на 1030 мест для студентов-купаловцев. Это серьезный вклад в систему высшего образования, который позволит повысить конкурентоспособность наших высших учебных заведений.



Больше 1000 студентов и комфортные комнаты. В Гродно открыли новое общежитие медуниверситета

Около половины ребят, заселившихся в новое общежитие медуниверситета, – это иностранные студенты из Индии, Шри-Ланки, Нигерии и других стран. Как подчеркнул губернатор, овладеть профессией врача именно в Гродно хотят многие иностранцы. Открытие нового общежития позволит медицинскому университету увеличить их набор практически вдвое. Это поможет компенсировать средства, вложенные в строительство. А затрачено было порядка 30 миллионов рублей из средств местного и республиканского бюджетов.

Больше 1000 студентов и комфортные комнаты. В Гродно открыли новое общежитие медуниверситета

– Новое общежитие поможет повысить качество подготовки медицинских кадров, – отметил министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник. – Мы не только словом, но и делом показываем, что государство действительно заинтересовано в хороших специалистах и готово создать все необходимые условия для их обучения. 

Больше 1000 студентов и комфортные комнаты. В Гродно открыли новое общежитие медуниверситета
Больше 1000 студентов и комфортные комнаты. В Гродно открыли новое общежитие медуниверситета
Больше 1000 студентов и комфортные комнаты. В Гродно открыли новое общежитие медуниверситета
Больше 1000 студентов и комфортные комнаты. В Гродно открыли новое общежитие медуниверситета

Екатерина Якутенко и Екатерина Михнюк – студентки третьего курса педиатрического факультета. В новое общежитие девушки заселились буквально несколько дней назад, до этого приходилось снимать квартиру, что для студенческого кошелька, конечно, ощутимо. Подругам повезло – их, как они и просили, заселили в одну комнату.

Больше 1000 студентов и комфортные комнаты. В Гродно открыли новое общежитие медуниверситета
Больше 1000 студентов и комфортные комнаты. В Гродно открыли новое общежитие медуниверситета
Больше 1000 студентов и комфортные комнаты. В Гродно открыли новое общежитие медуниверситета

– Ремонт, мебель – все новое, – признались студентки. – Плюс ко всему хотелось еще глубже окунуться в настоящую студенческую жизнь, в коллектив. Сейчас остается только привыкнуть к новой обстановке.

Больше 1000 студентов и комфортные комнаты. В Гродно открыли новое общежитие медуниверситета

По словам министра здравоохранения, новое студенческое общежитие в Гродно – это знаковый объект и наглядный пример симбиоза в работе республиканских и местных органов власти. Вдобавок, это комплексный подход. Сейчас обсуждается вопрос дальнейшего развития системы здравоохранения Гродненской области. В следующем году, к примеру, больницы областного центра планируется дооснастить современным диагностическим оборудованием – компьютерными и магнитно-резонансными томографами.

Анна РАДЮК
Фото: Артема ТУРЛАЯ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новом студенческом доме на 173 блока по улице Курчатова уже справили новоселье 1030 будущих молодых врачей. И если до строительства нового общежития только 54...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парень из Минска попал в лидеры «белых хакеров» от Facebook
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика