В послании, которое цитируется на сайте Кремля, подчёркивается, что уходящий год был отмечен "знаменательным юбилеем – двадцатилетием подписания Договора о создании "союзного государства"".





При этом Путин выразил надежду на "продолжение в наступающем году содержательного диалога и конструктивной совместной работы по развитию двустороннего стратегического партнёрства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов".