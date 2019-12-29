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Путин поздравил Лукашенко - надеется на дальнейшую "интеграцию"

30.12.2019 17:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом главу Беларуси Александра Лукашенко.

В послании, которое цитируется на сайте Кремля, подчёркивается, что уходящий год был отмечен "знаменательным юбилеем – двадцатилетием подписания Договора о создании "союзного государства"".

При этом Путин выразил надежду на "продолжение в наступающем году содержательного диалога и конструктивной совместной работы по развитию двустороннего стратегического партнёрства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов".
 
 
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Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом главу Беларуси Александра Лукашенко.
 
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