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Праздник, который объединяет. Александр Турчин поздравил ребят на областной ёлке в Борисове

30.12.2019 23:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На областную елку были приглашены ребята из многодетных и приемных семей, а также отличники, победители различных конкурсов и соревнований, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Детей лично поздравил председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

Побывала на празднике Вероника Сайко.

Праздник, который объединяет. Александр Турчин поздравил ребят на областной ёлке в Борисове

Праздник, который объединяет. Александр Турчин поздравил ребят на областной ёлке в Борисове

Главный герой новогодних праздников, конечно, Дед Мороз. Накануне в Борисове этих сказочных персонажей собралось ни много ни мало – 800! По 30 – от каждого района. Все они приехали, чтобы провести праздничное шествие и поздравить таким образом жителей города с наступающим Новым годом.

Праздник, который объединяет. Александр Турчин поздравил ребят на областной ёлке в Борисове

Началось шествие возле городского парка и закончилась на главной площади. Сопровождали Дедов Морозов самые разные сказочные персонажи – Снеговики, Бабки Ёжки и Живые ёлки.

Праздник, который объединяет. Александр Турчин поздравил ребят на областной ёлке в Борисове

Праздник, который объединяет. Александр Турчин поздравил ребят на областной ёлке в Борисове

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Вероника Сайко
 
 
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Новости Беларуси. На областную елку были приглашены ребята из многодетных и приемных семей, а также отличники, победители различных конкурсов и...
 
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