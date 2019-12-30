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Праздник, который объединяет. Александр Турчин поздравил ребят на областной ёлке в Борисове
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На областную елку были приглашены ребята из многодетных и приемных семей, а также отличники, победители различных конкурсов и соревнований, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Детей лично поздравил председатель Миноблисполкома Александр Турчин.
Главный герой новогодних праздников, конечно, Дед Мороз. Накануне в Борисове этих сказочных персонажей собралось ни много ни мало – 800! По 30 – от каждого района. Все они приехали, чтобы провести праздничное шествие и поздравить таким образом жителей города с наступающим Новым годом.
Началось шествие возле городского парка и закончилась на главной площади. Сопровождали Дедов Морозов самые разные сказочные персонажи – Снеговики, Бабки Ёжки и Живые ёлки.
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Новости Беларуси. На областную елку были приглашены ребята из многодетных и приемных семей, а также отличники, победители различных конкурсов и...
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