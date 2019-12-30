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Минское «Динамо» потерпело 12-е поражение подряд. Чем оправдываются хоккеисты?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минское «Динамо» потерпело 12-е кряду поражение в чемпионате КХЛ и установило новый антирекорд клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На домашнем льду «зубры» встречались с хоккеистами рижского «Динамо». Гости в этом сезоне также не блещут, и даже находились в турнирной таблице ниже «зубров». Впрочем, только до этой встречи.
Минчане за 60 минут так и не подобрали ключики к неприятельским воротам. А вот рижане забросили дважды. Мамчиц открыл счет на самом исходе первого периода. А в третьей двадцатиминутке Эштон подвел итог. 0-2. Минское «Динамо» терпит 12-е кряду поражение.
Артем Демков, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» потерпело 12-е кряду поражение в чемпионате КХЛ и установило новый антирекорд клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На...
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