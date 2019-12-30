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Минское «Динамо» потерпело 12-е поражение подряд. Чем оправдываются хоккеисты?

30.12.2019 23:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» потерпело 12-е кряду поражение в чемпионате КХЛ и установило новый антирекорд клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На домашнем льду «зубры» встречались с хоккеистами рижского «Динамо». Гости в этом сезоне также не блещут, и даже находились в турнирной таблице ниже «зубров». Впрочем, только до этой встречи.

Минское «Динамо» потерпело 12-е поражение подряд. Чем оправдываются хоккеисты?

Минчане за 60 минут так и не подобрали ключики к неприятельским воротам. А вот рижане забросили дважды. Мамчиц открыл счет на самом исходе первого периода. А в третьей двадцатиминутке Эштон подвел итог. 0-2. Минское «Динамо» терпит 12-е кряду поражение. 

Минское «Динамо» потерпело 12-е поражение подряд. Чем оправдываются хоккеисты?

Артем Демков, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Мы сыграли плохо сегодня. Физически настрой был нормальным. Просто мы как-то немного...почему так. Я за всех не отвечаю. Мы были немножко зажаты, какие-то нервные, ничего не получалось. Наверное, довлеет то, что такая серия идет поражений. В головах психологически это надо как-то перебороть. Пока продолжается такая игра невнятная.

Минское «Динамо» потерпело 12-е поражение подряд. Чем оправдываются хоккеисты?


Следующую игру регулярного чемпионата «Динамо» проведет уже в новом году. 3 января на выезде минчане сыграют с хоккеистами «Северстали». 

Люди в материале: Артем Демков
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» потерпело 12-е кряду поражение в чемпионате КХЛ и установило новый антирекорд клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На...
 
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