Александр Лукашенко и Владимир Путин больше часа говорили по телефону о поставках нефти и газа

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первой части беседы Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись теплыми поздравлениями по поводу предстоящего Нового года.

Вторая – длилась более часа и была посвящена согласованию конкретных объемов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья. Главы государств обсудили также нерешенные вопросы интеграции. В итоге президенты договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу.





В случае, если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в нашу страну, до конечного принятия решений президентами. Которые, в свою очередь, при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января.