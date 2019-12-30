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«Пришел в банк за кредитом и остался там работать». Конкурс «Крутой поворот в карьере»

31.12.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

FINANCE.TUT.BY продлевает прием историй на конкурс «Крутой поворот в карьере». Если вы когда-то резко меняли место работы и сферу деятельности, это точно для вас! Напомним, что автор истории, за которую проголосуют читатели, получит приз — 300 рублей. Ждем ваших историй до 31 января включительно.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Выдавал в банке кредиты и думал, что лучше работы не бывает»

— Свою трудовую деятельность я начал после окончания университета. В отделе маркетинга ОАО «Гомельстройматериалы». Осознание того, что пять лет я получал специальность, которую буду ненавидеть, пришло не сразу, но достаточно быстро, — пишет наш читатель, пожелавший остаться не названным. — Поэтому, отработав столько, сколько полагается по распределению в нашей стране — два года, я сменил работу. Устроился оператором окислительной установки на российское предприятие по производству битума. Долго поработать в этой должности мне не пришлось, …совсем не пришлось. Через месяц российские инвесторы отказались от этой затеи и нас всех сократили.

Находясь в поиске работы, я как-то пришел в Беларусбанк за кредитом, и остался там работать. Так я стал «банкиром» — специалистом по выдаче кредитов населению. Это был мой первый крутой поворот в карьере. Работа мне очень понравилась. Мне нравилось общаться с клиентами. У нас был дружный коллектив. Я был уверен, что лучше этой работы не бывает. Через два года работы в кредитном отделе, я перешел в отдел ревизий. Работа очень интересная. Изучение законодательства, внутренних инструкций, выявление нарушений, злоупотреблений. За тринадцать лет работы, я объездил всю Беларусь. За время работы я получил второе высшее образование по специальности банковское дело. Поскольку отдел ревизий — внутренняя служба Беларусбанка, а выносить сор из избы не хотелось, руководство банка решило сократить департамент ревизий. Наиболее защищенным работникам предложили перейти в департамент аудита, а остальным — вакансии в системе. Так же можно было взять компенсацию в размере трехмесячного дохода и уволиться. Поскольку все предложенные вакансии были с понижением должности, заработной платы и не было гарантии, что через год не придется уйти по не продлению контракта без выходного пособия. Так обычно происходит оптимизация численности. Я решил, что лучше синица в руках и выбрал деньги.

Все уже опубликованные истории конкурса «Крутой поворот в карьере» можно найти здесь

«Сейчас работаю сторожем, а по выходным — таксистом»

После сокращения я сразу начал поиск новой работы, чтобы не быть тунеядцем, зарегистрировался в центре занятости. Работу в банковской сфере я не нашел, может возраст, 40 лет. Через полгода стали заканчиваться деньги, а в центре занятости вакансии оказывались неактуальными. За последние три года я работал помощником по пошиву салонов авто, сдавал автомобиль в аренду под такси, работал таксистом. Сейчас работаю сторожем сутки через четверо, зарплата 330 белорусских рублей «каждому».

В свободное время подрабатываю в такси, либо ремонт авто. Доход у меня небольшой, но, как любят говорить работодатели: «Сейчас везде такие зарплаты».

… это был второй «крутой поворот в карьере». Задумываюсь о третьем, но в Беларуси не вижу возможности круто повернуть. Может, в России нужны банковские работники с опытом работы.

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