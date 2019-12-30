Сюрпри-и-и-з! В последний день года – сильный порывистый ветер

рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. В Беларуси 31 декабря будет ветрено и пасмурно. Подробности о погоде корреспонденту агентства «Минск-Новости»в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.













По словам специалистов, в республике в этот день прогнозируются гололед и снег с дождем. Во многих регионах сохранится сильный порывистый ветер.





В Минске, Могилеве и Витебске будет +1…+3 °C. В Бресте и Гродно столбики термометров покажут +3…+5 °C, в Гомеле морозы тоже не ожидаются: 0…+2 °C.



