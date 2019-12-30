Все по-новому: самые позитивные изменения, которые ожидают нас с 1 января 2020 года

Источник материала: Вороновская газета





Для кошелька и для семьи

Обналичка зарплаты в кассе магазина, материнский капитал по-новому, уменьшение пошлин на ввозимые товары – самые позитивные изменения, которые ожидают нас с 1 января 2020 года .

Отгремят новогодние куранты, погаснут бенгальские огни, закончатся выходные, и мы вновь вернемся в привычные будни. Надеемся, Новый год будет добрым и приятным для каждого из наших читателей. А для того чтобы у вас появился лишний повод порадоваться, мы подобрали самые интересные и позитивные изменения, которые ожидают нас уже с первого дня 2020 года.

Выходной!

Президент сделал нам подарок – 2 января объявлен выходным. Напомним, ранее этот день мог быть днем отдыха, но с последующей отработкой. Теперь этого не потребуется. И отныне 2 января у нас будет выходным каждый год!





Зарплаты и ставки

Хорошая новость для работников бюджетных организаций : с 1 января увеличивается базовая ставка для оплаты труда бюджетников, а также сотрудников иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Теперь базовая ставка составит 185 рублей.





Кроме того, с 1 января оплата труда будет производиться на основе тарифной системы, включающей в себя базовую ставку и 18-разрядную тарифную сетку.

Помимо этого, с первого дня нового года в стране вырастет базовая величина (с 25,5 до 27 рублей), а вместе с ней – пособия по безработице, а также материальная помощь безработным.

Еще один факт, касающийся зарплаты: с 1 января минимальная заработная плата увеличится почти на 14 процентов и составит 375 рублей. Это та сумма, ниже которой наниматель не имеет права оплачивать труд.

Кстати, в январе вступит в силу обновленный Трудовой кодекс. Теперь с добросовестными работниками работодателя обяжут заключать долгосрочный контракт. Кроме того, вырастет выходное пособие при увольнении из-за неполного рабочего времени. Также у белорусов появится возможность трудиться по совместительству полный рабочий день. Мамы, имеющие детей до трех лет, смогут, как и другие работники, ездить в служебные командировки, выходить на работу в праздничные и выходные дни. А отцам (по их желанию) будут давать отпуск до 14 дней при рождении в семье ребенка.

Все для жильцов

С 1 января 2020 года вступит в силу обновленный Жилищный кодекс. Изменения коснутся не только регулирования сложных вопросов в жилищных отношениях, но и существенно упростят управление совместным имуществом. Например, с нового года уменьшится порог с 100 процентов до двух третей голосов по вопросам реорганизации, ликвидации и отчуждения общего имущества. Кроме того, голосовать членам товариществ можно будет и в электронном виде. Также жильцы блокированных жилых домов на смежных земельных участках смогут создавать товарищества собственников. А капремонт будет обсуждаться с жильцами на стадии подготовки проекта.





А еще с 1 января первые этажи подъездов в домах, находящихся на обслуживании ЖКХ районов Минска, будут подметать ежедневно. В каждом районе определены дома, где первые этажи подъездов уже убирают ежедневно. Эксперимент проходит успешно, жалоб стало значительно меньше. На остальных этажах планируется от 4 до 8 сухих уборок в месяц (в зависимости от высотности дома) и 2 влажные. Кстати, по новой редакции Жилищного кодекса с нового года уборка МОП будет оплачиваться исходя из общей площади квартиры, а не количества зарегистрированных граждан, как сейчас.

Семейный капитал и база многодетных

С 1 января семейный капитал (единовременная господдержка при рождении, усыновлении/удочерении третьего или последующих детей) будут назначать в белорусских рублях. Его базовый размер составит 22,5 тысячи рублей. Эту сумму будут ежегодно индексировать в зависимости от темпов инфляции. Досрочно средства семейного капитала с 1 января можно потратить на улучшение жилищных условий многодетных семей, получение услуг в сфере образования (для оплаты обучения при получении членами семьи среднего специального или высшего образования в государственных учреждениях образования), на получение платных медуслуг, которые оказывают организации здравоохранения, а также на стоматологические услуги.





В первый день нового года в стране начнет работать база данных многодетных семей. Пока в нее вносят только ФИО, гражданство и место проживания, однако, по информации Министерства труда и социальной защиты, в январе база начнет пополняться и другими сведениями: о выдаче удостоверения многодетной семьи, награждении орденом Матери, пособиях и семейном капитале.

Хорошие лимиты

С 1 января изменятся правила ввоза и пересылки товаров из-за границы. Изменения затронут неделимые товары весом больше 35 килограммов. Сейчас за них нужно платить таможенную пошлину со всей стоимости товара, а с 2020 года будем возмещать только превышение лимитов по весу или стоимости. Таким образом, ввозить тяжелые товары станет выгоднее. Что касается посылок из-за границы, то таможенная пошлина за их перевес уменьшится вдвое – до 15 процентов с превышения стоимостной или весовой норм (но не меньше 2 евро за 1 кг веса).





Зарплатная касса

С 1 января в кассах некоторых сельских магазинов можно будет обналичивать заработную плату. За один раз разрешат снимать до 10 базовых величин (до 270 рублей). Для проведения такой банковской операции человеку необходимо хотя бы один раз рассчитаться за товар своей картой. Следующей операцией ему смогут провести снятие наличных с этой же или другой банковской карты. По информации Нацбанка, пока это пилотный проект, по всей стране нововведение будет действовать через 2 года.





Кстати, еще интересный факт: заработают безналичные расчеты по QR-коду. Юрлица и ИП смогут рассчитывать покупателей не только по банковским картам, но и с использованием QR-кодов и мобильных приложений. Таким образом, купить товар можно будет, даже не имея с собой банковской карты. Придется лишь установить на смартфон специальное приложение.

Места в спутниках хватит всем

Жители Минска, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут с начала 2020-го строить жилье с государственной поддержкой во всех городах-спутниках столицы. Это предусмотрено Указом Президента № 466 «О строительстве жилых домов в городах – спутниках Минска». Документ устанавливает порядок строительства жилья в городах – спутниках Минска для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в столице.





В основу документа положен эксперимент в Смолевичах, где начато строительство жилого дома для минчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Суть эксперимента в том, что этим гражданам независимо от даты их постановки на учет нуждающихся предоставлена государственная поддержка в виде субсидий, предусмотренных Указом от 6 июля 2017 года № 240. Согласно новому документу, эти условия отныне распространяются на минчан, стоящих на очереди, при строительстве жилья в Дзержинске, Заславле, Логойске, Фаниполе и Руденске.

СБ